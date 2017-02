Sport Illschwang

08.02.2017

4

0 08.02.2017

Einen hervorragenden dritten Platz erreichte der Judoka Kilian Löffler aus Illschwang in der Altersklasse U 12 beim renommierten, international besetzten Heidecksburg-Pokalturnier in Rudolstadt/Thüringen. Er ging dort für den TV Altdorf an den Start.

Zu diesem Turnier waren rund 380 Kämpfer aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Bayern und Frankreich angereist. Mit seiner guten Technik musste sich Kilian in seiner Altersklasse nur dem späteren französischen Finalisten geschlagen geben. Als Lohn für seinen dritten Rang bekam er bei der Siegerehrung eine ganz besondere Medaille überreicht. Sie ist aus Rudolstädter Porzellan gefertigt.Seine Schwester Emma Löffler beteiligte sich in Hof am Oberfranken- Cup. Sie trat in der Altersklasse U 15 an, ebenfalls für den TV Altdorf. Als Sichtungsturnier des Bayerischen Judoverbands lockte es die stärksten Sportlerinnen aus dem Freistaat an. Emma kam gut durch das Turnier. Erst im Kampf um Rang 3 musste sie sich knapp geschlagen geben. Am Ende reichte es für sie zu einem guten fünften Platz.