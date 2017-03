Man sieht sich immer zwei Mal im Judo

Sport Illschwang

Der junge Judoka Kilian Löffler aus Illschwang feierte beim Falterturmturnier in Kitzingen ein Erfolgserlebnis. Er startete dort in der Klasse U 12. Mit abwechslungsreichen Angriffen und seiner ausgezeichneten Bodentechnik gewann er ohne Punktverlust alle Begegnungen souverän und belegte Platz 1.

Seine Schwester Emma kämpfte in der Klasse U 15 bis zu einem Gewicht von 44 Kilogramm. Sie verlor ihren ersten Vergleich, steigerte sich aber dann enorm in einem starken Teilnehmerfeld und erreichte das kleine Finale. Dort traf sie ihre Gegnerin vom Auftakt wieder. Dieses Mal behielt Emma das bessere Ende für sich und landete im Endklassement auf Rang drei.Beide Geschwister trugen damit zum Gesamterfolg des ZV Altdorf bei, für den die Löfflers an den Start gehen. Der Verein belegte beim Turnierabschluss den zweiten Platz.