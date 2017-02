Sport Illschwang

07.02.2017

67

0 07.02.201767

Von Hoffenheim bis München zieht es jedes Jahr Fußballmannschaften in die Krötenseehalle nach Sulzbach-Rosenberg. Die Gründe: Eine Bande und das Spiel auf Kunstrasen. Der SV Illschwang und seine Mitgliedern haben mit den Hallenmasters einen Volltreffer gelandet. Ein großer Verein wie der SSV Jahn Regensburg kann da nur neidvoll zuschauen.

Zwölf Tonnen schwer

Illschwang schlägt FC Bayern

Hoffenheim hilft gerne

Faszination Hallenfußball

Nur mit Bande

Die Betreuung vor Ort war herzlich. Man hat sich um unsere Mannschaft gekümmert. Simon Kaltenbach, Jugendtrainer des TSV 1860 München

Der DFB will, das Futsal gespielt wird. Schön, dann kommen wir halt nicht. Chris Heck, Nachwuchskoordinator und Trainer beim FFC Frankfurt

Futsal ist stinklangweilig. In der Halle ist das Spiel nur schön mit Bande. Siegfried Irouschek, Jugendleiter des FC Ingolstadt 04

9. Hallenmasters Freitag, 17. Februar



Das 9. Hallenmasters startet am Freitag um 18.30 Uhr. Zuerst spielen in der Sulzbach-Rosenberger Krötenseehalle acht Mannschaften der Alten Herren mit SG Illschwang/Schwend, 1.FC Nürnberg (Titelverteidiger), SV Sorghof, SF Ursulapoppenricht, SK Fürnried, DJK Ammerthal, FC Edelsfeld, SV Kauerhof. Der Club kommt mit den All-Stars wie Eckstein, Ziemer, Zietsch, Wolf und Mintal.



Samstag, 18. Februar



Am Samstag spielen ab 8 Uhr die D-Junioren mit zehn Mannschaften: 1.FC Nürnberg, FC Amberg, SG Illschwang/Schwend/Kastl I, SG Illschwang/ Schwend/Kastl II, SV Hahnbach, FC Großalbershof, 1.FC Neukirchen, JFG Amberg-Sulzbach West 08, JFG Vilstal, JFG Herzogstadt.



Ab 13.30 Uhr treten die B-Juniorinnen gegeneinander an: 1. FFC Frankfurt, 1.FC Nürnberg (Titelverteidiger), TSG 1899 Hoffenheim, FC Ingolstadt 04, SV Illschwang, JFG Kümmersbruck Mittlere Vils, SC Kirchenthumbach, TuS Rosenberg.



Ab 19 Uhr ist das Turnier der Herren. Acht Mannschaften spielen den Hallenmasters-Titel untereinander aus: SV Loderhof/Sulzbach, TuS Rosenberg (Titelverteidiger), SV Kauerhof, SV Illschwang/Schwend, SV Hahnbach, 1.FC Schlicht, DJK Ammerthal II, SV Etzelwang.



Sonntag, 19. Februar



Der Sonntag gehört den Kids: Um 8 Uhr ist das Turnier der E-Junioren mit zehn Mannschaften: 1.FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg (Titelverteidiger), SV Illschwang/Schwend, TSV 1860 München, DJK Ursensollen, 1.FC Schlicht, SV Kauerhof, TSV Nittenau, SV Loderhof/Sulzbach, SpVgg Weigendorf.



Ab 13.30 Uhr treiben die F-Junioren den Ball über den Kunstrasen: 1.FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg, SV Illschwang/Schwend, DJK Ursensollen, TuS Rosenberg, SV Raigering, FC Edelsfeld, SpVgg Weigendorf, 1. FC Neukirchen, DJK Ammerthal.



Plastikgrün aus Mannheim



Sulzbach-Rosenberg. (dko) Insgesamt sind an den drei Tagen 66 Mannschaften im Einsatz. Der Eintritt ist frei. Das erste Jahr hat der SV Illschwang den Kunstrasen noch gemietet. Im zweiten Jahr verlegten die Ehrenamtlichen schon eigenes Plastikgrün. Der Rasen stammt ursprünglich aus der SAP-Arena in Mannheim. Einmal wollte der Jahn Regensburg die Materialien für ein Turnier ausleihen, erinnert sich Organisator Holger Kellner. "Die haben dann aber abgesagt. Sie hatten nicht die Helfer, um das umzusetzen, was wir hier machen. Ohne unsere Helfer könnten wir das Turnier nicht ausrichten."







___







Auslegen des Kunstrasens im Zeitraffer: www.sv-illschwang.de/Aufbau Kunstrasen

Die Idee kommt Holger Kellner beim Skifahren: "Wir haben im Schnee einen Kunstrasen gesehen. Das hat gut ausgeschaut." Also beschließt er, das Plastikgrün zu sich nach Hause zu holen. In die Krötenseehalle nach Sulzbach-Rosenberg. Seit 2009 richten Kellner und der SV Illschwang ein Hallenfußballturnier aus. Das Besondere ist von Anfang an nicht nur der Kunstrasen und die Bande - sondern auch das Engagement des SV Illschwang.Denn 60 bis 80 ehrenamtliche Helfer bauen jedes Jahr alles neu immer am Freitag eine Woche vor Fasching auf. Wenn um 13 Uhr der Gong zur letzten Schulstunde ertönt, geht's los. Innerhalb von vier Stunden verlegen die sie den zwölf Tonnen schweren Rasen und montieren die Bande. Um 17 Uhr ist alles bereit für den Anpfiff. Deren Arbeit hat der SV auch auf seiner Homepage dokumentiert.Seit 2009 ist Kellner das Herz der Organisation des Hallenmasters. Von Anfang an gelingt es ihm, die Mannschaften bekannter Fußballvereine für das Turnier zu gewinnen. "Wir haben ein faires Publikum, die Organisation ist perfekt, die Informationen im Vorfeld sind perfekt. Das ist den Vereinen wichtig", erläutert Kellner. 2009 kommen Greuther Fürth und der FFC Frankfurt. Bald folgten der 1. FC Nürnberg, 1860 München und der FC Bayern München."Das Spiel mit der Bande macht es schneller. Da gibt es Zweikämpfe, das wollen die Mannschaften." Bei Spielen von zehn Minuten Länge gebe es immer die Chance, die großen Vereine zu schlagen. 2014 hat der SV Illschwang den FC Bayern 1:0 besiegt: "Da hatten wir einen guten Mädels-Jahrgang", sagt Kellner. In Bayern gibt es in diesem Jahr kein vergleichbares Turnier. Das wissen auch die Bundesligavereine. Kellners wichtigste Aufgabe ist mittlerweile der Kontakt zu den bekannten Mannschaften und das Anwerben von Sponsoren. 2015 will er die Verantwortung eigentlich abgeben. "Es wird ja immer größer. Man kann es nicht mehr mit dem ersten Hallenmasters vergleichen. Wenn eine unbekannte Person mit den Vereinen telefoniert, kommt man nicht mehr an die Kontakte, die man sich über die Jahre aufgebaut hat."Wegen der zunehmenden Arbeit hat Kellner nun Unterstützung bekommen. Mit ihm kümmern sich Andreas Dehling und Florian Roth um das Turnier, insgesamt ist es eine Gruppe von 14 Leuten. In diesem Jahr kommen Mannschaften vom FC Ingolstadt 04, vom 1. FC Nürnberg, vom TSV 1860 München, vom FFC Frankfurt, von Jahn Regensburg und erstmals von der TSG 1899 Hoffenheim. Besonders das B-Juniorinnen-Turnier hat es den Top-Vereinen angetan."Da probiert jemand, was aufzuziehen, macht sich Mühe. Dann sind wir gerne bereit das mit unserer Teilnahme zu unterstützen", sagt Marco Göckel, Jugendkoordinator für Frauen- und Mädchenfußball der TSG Hoffenheim. Überzeugt hat ihn auch der extra installierte Hallenbelag: "Es gibt nicht viele Gelegenheiten für unsere Mädels, sich auf so einem Untergrund mit solchen Mannschaften zu messen." "Das passt mit dem Holger", lobt Chris Heck die Organisation von Kellner. Der Nachwuchskoordinator des FFC Frankfurt kommt ebenfalls mit einer Juniorinnen-Mannschaft. "Das ist ein gut ausgerichtetes Turnier, das macht Spaß."Der FC Ingolstadt ist seit 2011 regelmäßiger Gast beim SV Illschwang. "Das hat uns halt sehr gut gefallen", sagt der Jugendleiter der Juniorinnen, Siegfried Irouschek. "Das war ein sehr freundschaftliches und kameradschaftliches Flair." Auch der TSV 1860 kommt nach einigen Jahren Pause wieder in die Krötenseehalle. Diesmal mit der E-Jugend. "Die Betreuung vor Ort war herzlich, man hat sich um unsere Mannschaft gekümmert. Deshalb fahren wir immer gerne auf die Turniere", erläutert Jugendtrainer und Turnierkoordinator Simon Kaltenbach."Das Turnier ist für uns sehr attraktiv, da wir natürlich gerne in der Region und unserem Einzugsgebiet aktiv sind", sagt U21-Cheftrainer Michael Köllner vom 1. FC Nürnberg. Der Club beteiligt sich mit seinen All-Stars, darunter Spieler wie Eckstein, Ziemer, Zietsch, Wolf und Mintal. Sie werden am Freitag zusammen mit den anderen Herrenmannschaften das Turnier eröffnen. Weiterhin schickt der FC die B-Juniorinnen und die Mannschaften der D-, E- und F-Jugend in den Wettbewerb. "Die Größe und Qualität dieser Veranstaltung zeigt zudem auf tolle Art und Weise, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist."Das Besondere sei wirklich der Kunstrasen und die Bande, gibt Norbert Weis zu verstehen. Der 62-Jährige war 20 Jahre Vorsitzender des SV Illschwang. Er kennt auch den zweiten Grund, warum sich der 1. FC Nürnberg, Ingolstadt, Frankfurt, 1860 München und Hoffenheim in der Krötenseehalle treffen: "Der Bayerische Fußballverband will immer Futsal. Aber die Faszination für Zuschauer und Mannschaften ist eben der herkömmliche Hallenfußball."Irouschek vom FC Ingolstadt kann das bestätigen: "Futsal ist stinklangweilig. In der Halle ist das Spiel nur schön mit Bande." Auch die Jugendmannschaften von 1860 München spielen größtenteils Hallenfußball.Noch deutlicher wird Heck vom FFC Frankfurt: "Wenn es Futsal wäre, würden wir nicht kommen. Ja ganz klar wir spielen kein Futsal. Der DFB will, das Futsal gespielt wird. Das ist schön, wenn der DFB das will, dann kommen wir halt nicht", sagt der Nachwuchskoordinator des erfolgreichsten deutschen Frauenfußballvereins.Das besondere sei doch die Bande und der Kunstrasen, sagt der Hoffenheimer Marco Göckel. "Futsal bedeutet ja oft: Handballtore, kein Kunstrasen - ich weiß nicht, ob wir da den Weg auf uns genommen hätten."