Respekt und Anerkennung für den SV Illschwang und sein Hallenmasters

Sport Illschwang

14.02.2017

Illschwang/Sulzbach-Rosenberg. Das hochklassig besetzte Hallenmasters des SV Illschwang geht von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Februar, in der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg über die Bühne. Seinen besonderen Reiz hat das Turnier für die teilnehmenden Mannschaften, weil es auf Kunstrasen und mit Rundumbande ausgetragen wird (über Programm und Ablauf berichteten wir bereits ausführlich). Im Vorfeld gab es ein Pressegespräch mit Fußballfunktionären und Unterstützern der Veranstaltung. Dabei war unter anderem die Rede davon, dass zu den bisherigen Hauptsponsoren - Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg und der Allianz-Agentur Sperber - heuer der dm-Drogeriemarkt in Sulzbach-Rosenberg neu hinzukomme. So nahmen die Marktleiterinnen Julia Schmidt und Anna Nikol an der Runde teil. Der Drogeriemarkt sponsert Sachpreise aus dem Sortiment für die Spieler, speziell im Nachwuchsbereich. Außerdem beteiligt man sich mit Bandenwerbung an diesem Event. Der Bezirksvorsitzende Oberpfalz des Bayerischen Fußballverbands Maximilian Karl bezeichnete die Veranstaltung als Highlight im Bereich des Hallenfußballs weit über den Landkreis hinaus. Das Turnier besitze im Bereich der Oberpfalz ein Alleinstellungsmerkmal. Kreisspielleiter Albert Kellner betonte, es verdiene höchsten Respekt und Anerkennung, was der SV Illschwang heuer mittlerweile zum neunten Mal auf die Beine stellt. "Die Organisation hat sich von Jahr zu Jahr weiter entwickelt," lobte Kellner. "Nicht umsonst nehmen zahlreiche Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga, sowie aus dem Bereich des Frauenfußballs daran teil." So ist erstmals bei den B-Juniorinnen die TSG Hoffenheim mit dabei. Schiedsrichterobmann Willi Hirsch äußerte sich zuversichtlich, dass die Fans auch mit den Leistungen der Referees zufrieden sein werden. Holger Kellner und Florian Roth vom Organisationsteam freuten sich über den immer weiter zunehmenden Bekanntheitsgrad des Hallenmasters. Unser Bild zeigt die Runde mit Bezirksvorsitzendem Maximilian Karl (rechts), Kreisspielleiter Albert Kellner (links) sowie den Schiedsrichterobmann Amberg/Weiden Willi Hirsch (Dritter von links), den stellvertretenden Vorsitzenden des SV Illschwang Martin Luber (Fünfter von links), (4. von rechts) dm-Marktleiterin Julia Schmidt (Vierte von rechts), stellvertretende Marktleiterin Anna Nikol (Dritte von rechts) und Mitglieder des Organisationsteams. Bild: no