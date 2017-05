Vermischtes Illschwang

08.05.2017

08.05.2017

(no) Mit einem Ehrenabend im Weißen Ross feierte der Schützenverein 1892 Illschwang sein 125-jähriges Bestehen. Dabei wurden Mitglieder für langjährige Treue und für besondere Verdienste ausgezeichnet. Der Patenverein Birgland/Betzenberg gratulierte ebenfalls.

Respektable Zeitspanne

Schon international

Ehrungen Schützen Illschwang



65 Jahre: Hans Herbst 60 Jahre: Herbert Nägerl 50 Jahre: Helmut Pollety 40 Jahre: Monika Gleißner, Alfred Ebert, Hans Loos, Johann Schenkl und Franz Sellner



Besondere Verdienste



Verdienstkreuz in Silber: Georg Franz , Hans Koller Verdienstkreuz am Band: Rita Geitner, Sieglinde Huber, Richard Koller, Herbert Nägerl Verdienstauszeichnung: Albert König, Werner Gleißner Silberne Verdienstnadel: Katharina Gleißner Ehrenabzeichen für langjährige Mitgliedschaft im OSB: Monika Gleißner Goldene Verdienstnadel: Edeltraud Koller, Christa König, Hans Loos Goldenes Ehrenzeichen: Hans-Jürgen Nägerl, Susanne Nägerl, Bruno Müller Silbernes Ehrenzeichen: Sandra Daume

In seiner Rede betonte Schützenmeister Bruno Müller, dass 125 Jahre für einen örtlichen Verein "eine respektable Lebenszeit sind". Um sich die Dimension eines solchen Zeitraums vor Augen zu führen, erinnerte er an das Gründungsjahr. So wurde 1892 der Reichstag im Deutschen Kaiserreich aufgelöst, in Deutschland die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt, von Henry Ford in Amerika das erste Auto konstruiert und es begann durch Rudolf Diesel die Entwicklung eines Ölmotors.Im Bezug auf die lange Geschichte des Schützenvereins Illschwang sei die 100-Jahr-Feier bisher das herausragende Ereignis gewesen. Bruno Müller dankte allen, die in der Vergangenheit Funktionen übernommen und sich vielfältig bisher in das Vereinsleben eingebracht haben. Besonders hob er den Ehrenschützenmeister Georg Franz sowie die Ehrenmitglieder Sieglinde Huber, Herbert Nägerl und Hans Koller hervor. Er dankte der Wirtsfamilie Nägerl, dass der Verein über viele Generationen hinweg hier seine Heimat haben konnte. Gemeinsam nahm der Schützenmeister, unterstützt von Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Dieter Dehling, Ludwig Mayer als Vertreter des Oberpfälzer Schützenbundes und Georg Schmer vom Schützengau Sulzbach-Rosenberg Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und für besondere Verdienste vor.Reisinger überbrachte zusammen mit seiner Stellvertreterin Brigitte Bachmann die Glückwünsche des Landkreises. Es gebe Multitalente bei den Schützen, die ihre Fähigkeiten in verschiedenster Weise einbringen. Die Freude am Schießsport stehe dabei im Mittelpunkt. Bürgermeister Dieter Dehling sprach von vielfältigen guten Kontakten und Verbindungen beim Jubelverein. Durch den großen Gemeinschaftssinn fühlten sich die Mitglieder hier wohl und fänden ein Stück Heimat.Ludwig Mayer überbrachte die Grüße und Glückwünsche des Oberpfälzer Schützenbundes. Mit Stolz könne man auf das 125-jährige Vereinsgeschehen zurückblicken. Die Illschwanger, so Mayer, haben schon in der obersten Liga des OSB geschossen. Besonders erwähnte er Werner Gleißner, der national und international im Einsatz war.Zum Schützengau hoffte er, dass die Führungsprobleme an der Spitze bald gelöst werden können. Georg Schmer als Vertreter des Schützengaus Sulzbach-Rosenberg lobte die sportliche und gesellschaftlichen Aktivitäten beim Jubelverein. Der Verein sei im Gau eine feste Größe. Lobende Worte fand er für das Engagement des Schützenmeisters. Der Chef der Schützengesellschaft Birgland/Betzenberg, Horst Huber, wies auf die gegenseitige Patenschaft zwischen beiden Vereinen hin. Es gebe vielfältige Kontakte. Der evangelische Pfarrer Thomas Schertel beendete den Reigen der Grußwortredner. Beim Schießen werde das Konzentrationsvermögen geschult, anderseits freute er sich, dass das gesellschaftliche Leben auch intensiv gepflegt werde. Nach dem Essen nutzten viele die Gelegenheit, sich eine ausführliche Bildershow anzusehen, von Lorenz Geitner vorbereitet und präsentiert. Für musikalische Umrahmung sorgte Bernhard Luber.