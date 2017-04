Vermischtes Illschwang

25.04.2017

Ritzenfeld. (no) Zahlreiche Besucher gratulierten Josef Kotzbauer in Ritzenfeld zur Vollendung seines 90. Lebensjahrs. Trotz des hohen Alters ist er geistig rege und körperlich fit. Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Dieter Dehling. Für die katholische Pfarrei Illschwang wünschten Inge Bauer und Christine Geitner alles Gute.

Wehr und Gesangsverein

Zu weiteren Gratulanten gehörte eine Abordnung der Feuerwehr Augsberg. Der Jubilar freute sich über ein Ständchen, das der Männergesangverein Illschwang darbot. Kotzbauer wurde am 22. April 1927 in Wolkersdorf als Ältester von fünf Geschwistern geboren. Nach der Schulzeit in Umelsdorf half er in der elterlichen Landwirtschaft mit. Mit 17 Jahren wurde er 1943 zur Wehrertüchtigung im Fichtelgebirge einberufen. Der Kriegsdienst blieb ihm erspart.1955 heiratete er Theresia Tischner aus Ritzenfeld. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Vier Enkelinnen gratulierten. Der ganze Stolz Kotzbauers ist die einjährige Urenkelin Marlena. 1988 erfolgte die Hofübergabe an Tochter Resi mit Familie.Bereits im 14. Lebensjahr trat Kotzbauer in die Feuerwehr Utzenhofen ein. Mit der Heirat wechselte er zur Augsberger Wehr. Dem Männergesangverein hält er seit 44 Jahren die Treue. Gerne besucht er mit seiner Frau die Gottesdienste in Illschwang und Götzendorf. Am Geschehen im Holztransportunternehmen seines Schwiegersohns zeigt er reges Interesse. Er kümmert sich vor allem um die Sauberkeit. Der Jubilar ist auch ein Brieftaubenfreund. Er sucht und findet immer wieder Arbeit in Haus und Hof. In Ritzenfeld ist er wegen seiner Hilfsbereitschaft sehr geschätzt.