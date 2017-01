Vermischtes Illschwang

29.01.2017

Die Feuerwehren tun sich in der Gemeinde Illschwang schwer, Nachwuchs zu gewinnen. Bürgermeister Dieter Dehling macht zur Lösung dieses Problems einen Vorschlag.

Angfeld. Gegenwärtig gibt es in der Feuerwehr Angfeld für den Jugendwart nicht viel zu tun, da die Anwärter fehlen. Bei der Jahreshauptversammlung sprach sich der Bürgermeister für eine Bündelung des Feuerwehrnachwuchses auf Gemeindeebene aus.Dehling wies darauf hin, dass es auch bei den anderen Gemeindewehren schwierig ist, junge neue Kräfte zu finden. Er sah die Zusammenarbeit als den Weg, um den größten Nutzen zu erreichen. Der in Frage kommende Nachwuchs sollte gezielt angesprochen werden.Der Jugendbeauftragte der Feuerwehr Angfeld, David Meier, erläuterte seine Pläne, die jungen Leute zu einem Tag der offenen Tür einzuladen, um sie so für den Feuerwehrdienst zu begeistern und ihr Interesse daran zu wecken. Der Kommandant der Illschwanger Stützpunktfeuerwehr, Thorsten Jobst, der mit seinem Stellvertreter Stefan Dürgner zur Jahreshauptversammlung gekommen war, bot dabei seine Hilfe an. Er begrüßte auch den Vorschlag des Bürgermeisters, gemeinsame Übungen für den Nachwuchs aller Gemeindewehren durchzuführen.Kreisbrandmeister Helmut Neidel äußerte sich in die gleiche Richtung und befürwortete eine Konzentration der Kräfte unter Federführung der Feuerwehr Illschwang. Er überbrachte die Grüße der Feuerwehrführungskräfte des Landkreises. Neidel dankte allen, die sich bei der Angfelder Feuerwehr engagieren.Kommandant Klaus Kölbel berichtete über acht Alarmierungen im vergangenen Jahr, wobei es sich einmal um einen Fehlalarm handelte. Die Einsätze teilten sich auf in Verkehrsunfälle, die Beseitigung einer Ölspur, das Auspumpen eines vollgelaufenen Kellers sowie die Befreiung einer hilflosen Person aus einer Wohnung. Insgesamt wurden von den Aktiven 106 Einsatzstunden geleistet.Um entsprechend gewappnet zu sein, gab es 13 Übungen; davon eine Maschinistenübung, sechs Gruppenübungen, fünf Funkübungen, eine Übung in der Brandschutzwoche in Ammerthal und einen theoretischen Unterricht. Es wurden auch zwei Löschmeistersitzungen abgehalten. Die gegenwärtig 22 Aktiven erbrachten insgesamt 105 Übungs- und Unterrichtsstunden. Beim Tragkraftspritzenfahrzeug wurden die Wasserpumpe, die Ölwannendichtung und die Batterie erneuert.Kreisbrandmeister Helmut Neidel überreichte an Matthias Dehling ein Leistungsabzeichen. Er hatte es 2016 mit einer Gruppe der Feuerwehr Högen abgelegt.Erfreut registrierte der Vorsitzende Hans Pickel, dass neben dem Bürgermeister auch dessen Stellvertreter Benjamin Hiltl an der Versammlung teilnahm. Gegenwärtig zählt die Feuerwehr Angfeld 123 Mitglieder. An gesellschaftlichen Aktivitäten erwähnte Pickel das Gartenfest, das Ferienprogramm auf Gemeindeebene, die Weinfahrt nach Sommerach, den Kameradschaftsabend und den vereinsinternen Preisschafkopf.In Abwesenheit von Kassier Georg Heinl erläuterte Schriftführer Markus Schmidt die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Hermann Gradl und Georg Schmidt sorgten für die Entlastung.