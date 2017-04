Vermischtes Illschwang

09.04.2017

Aichazandt. (no) Beim Blumenschmuck-Dankeschönabend des Obst- und Gartenbauvereins Angfeld im Landgasthaus Schmidt in Aichazandt gab es eine reichhaltig ausgestattete Blumentombola. Jedes Los war ein Treffer. Die Zehnernummern bekamen von der Vorsitzenden Sigrid Fenzl einen Sonderpreis überreicht.

Bürgermeister Dieter Dehling betonte, er freue sich über blühende Landschaften und ein gepflegtes Erscheinungsbild in den Dörfern. Diesbezüglich galt sein spezieller Dank den Mitgliedern des OGV für ihr Engagement. Als selbst aktiver Imker betonte er, dass in einem solchen Umfeld die Bienen eifrig sammeln können. Generell galt Dehlings Dank dem Vorstand für das interessante Jahresprogramm.Als Referent war Udo Füssel von der Gärtnerei Hubner in Nonnhof gekommen. Er befasste sich in seinen Ausführungen mit dem faszinierenden Leben von Schmetterlingen und ihrer Rolle im Naturkreislauf.Nach der erfolgreichen Premiere 2013 gibt es heuer zum zweiten Mal Schmetterlingswochen in Nonnhof. Sie dauern vom 11. Juni bis zum 6. August. Dafür entsteht auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern eine Tropenlandschaft mit exotischen Schmetterlingen, wie zum Beispiel dem Atlasspinner, dem Bananenfalter und dem blauen Morpho.Geöffnet ist während der üblichen Öffnungszeiten der Gärtnerei und zusätzlich auch an den Sonntagen von 14 bis 17 Uhr.