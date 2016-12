Vermischtes Illschwang

Auf Einladung des Pfarrers Markus Priwratzky kam der Leiter des Leopoldinums an der Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz in Oberösterreich, Direktor Magister Martin Leitner, zu einem besonderen geistlichen Wochenende in die Pfarrei St. Vitus. Oberministrant Roland Pisarek und Patrik Krizmanic studieren am Leopoldinum, um später dem Herrn zu dienen. In einem Vortrag beschäftigte sich Martin Leitner mit der Priesterausbildung im 21. Jahrhundert, am Beispiel des überdiözesanen Priesterseminars in Oberösterreich. Das Ziel der Ausbildung im Leopoldinum bestehe darin, dass der von Gott berufene Christ, aufgrund seiner menschlichen und geistigen Reife, seiner theologischen Grundbildung und seiner pastoralen Befähigung geeignet und bereit wird, sich in Weihe und Sendung durch den Bischof für die Kirche als Priester in Dienst nehmen zu lassen. Die Ausbildung in Heiligenkreuz sei dabei als Zeit der Hinführung auf dieses Ziel zu verstehen. Bevor ein junger Christ in das Priesterseminar eintreten kann, werde von den Verantwortlichen geprüft, in welchem religiösen Umfeld der Betreffende aufgewachsen ist und welche Begegnungen den Samen der Berufung gelegt haben.

Eine solche Berufung, so Leitner, bedürfe der regelmäßigen Pflege. Dafür werde am Leopoldinum gesorgt. "Als Priester werden heutzutage gestandene Mannsbilder gebraucht." Dies wolle man durch eine ganzheitliche Ausbildung erreichen. Wichtig sei es, den Weg hin zum Priestertum auch in seiner missionarischen Ausprägung zu begreifen. Priester müssten heutzutage dem rauen Wind der säkularisierten Welt entschieden begegnen.Direktor Magister Martin Leitner war auch Hauptkonzelebrant und Prediger bei den Gottesdiensten am Wochenende in Illschwang und nahm das Sakrament der Buße ab.