Vermischtes Illschwang

25.04.2017

(no) Im Heimat- und Sachunterricht hatten 31 Mädchen und Buben der zwei dritten Klassen der Grundschule Illschwang ausführlich mit dem Thema Feuer beschäftigt. Am Ende besuchten sie mit ihren Klassenlehrern Lisa Frerk und Norbert Weis die örtliche Stützpunktfeuerwehr. Dort wurden sie vom Vorsitzenden Georg Graf, einigen Aktiven der Wehr sowie vom Ehrenvorsitzenden Herbert Vinzens erwartet.

Aufgeteilt in mehrere Gruppen bekamen die Schüler an verschiedenen Stationen einen Einblick in die umfassenden Einsatzmöglichkeiten, für welche die Wehrmänner im Ernstfall gerüstet sein müssen. Unter anderem ging es beim Besuch im Feuerwehrhaus um Ausstattung und Ausrüstung in den Fahrzeugen, den Umgang mit Rettungsschere und Spreizer, den Atemschutzträger mit seiner Ausrüstung, das Ankuppeln von Schläuchen an den Hydranten und um das Absetzen eines Notrufs im Ernstfall. Der Vorsitzende beantwortete zum Abschluss noch Fragen der Kinder. Als Dankeschön für den Besuch spendierte die Feuerwehr für jeden eine Breze und ein Getränk.