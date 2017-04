Ehrungen in der katholischen Pfarrei Illschwang

Die besondere Gelegenheit des Festhochamts an Ostern ergriff Pfarrer Markus Priwratzky, um drei treue Mitglieder des Kirchenchors zu ehren. Seit 25 Jahren ist Erika Geitner mit dabei. Mittlerweile auf drei Jahrzehnte blicken Maria Weis und Lorenz Geitner zurück. Alle drei bekamen zum Dank eine gerahmte Urkunde der Diözese Eichstätt und eine süße Zugabe. Mit einer Flasche Sekt verabschiedete der Geistliche zudem Maria Weis nach 28-jähriger Mitarbeit in der Gemeindebücherei Illschwang, davon elf Jahre als deren Leiterin. 2016 hat sie ihre Tätigkeit dort beendet. - Im Bild von links Maria Weis, Erika Geitner, Pfarrer Markus Priwratzky und Lorenz Geitner. Bild: no