02.05.2017

Zwei Mädchen und sechs Buben gingen am Sonntag in der Pfarrkirche St. Vitus zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Zu ihnen gehört Leni Graf. Sie berichtete der Gemeinde über die Zeit der Vorbereitung in außerschulischen Gruppenstunden und im Religionsunterricht, als viel geredet, gebastelt und gezeichnet wurde. Wichtige Stationen auf diesem Weg waren für Leni die erste Beichte, die regelmäßigen Kindergottesdienste sowie ein spezieller Kinderkreuzweg. In der Erstkommunionfeier trugen die Kinder die Kyrierufe und Fürbitten vor. Pfarrer Markus Priwratzky predigte über die Frage, was die Gemeinschaft mit Jesus bedeutet: "Ihm kann man Vertrauliches sagen; man kann sich auf ihn stets verlassen. Jesus ist treu zu euch. Er nimmt euch in allen Stimmungslagen so an, wie ihr seid, und bleibt das ganze Leben treu an eurer Seite." Mit Worten des Dankes wandte sich Kommunionkind Tom Wolfram an die Anwesenden. Ein besonderes Vergelt's Gott galt Isabella Riederer (mit im Bild) für das Engagement bei der außerschulischen Vorbereitung. Dafür bekam sie ein süßes Geschenk. An der Feier nahmen die Rektorin der Grundschule Illschwang, Renate Sekura, sowie die Klassenlehrer Lisa Frerk und Norbert Weis teil. Bild: no