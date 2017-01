Vermischtes Illschwang

27.01.2017

23 technische Hilfen, vier Brände, neun freiwillige Leistungen - 36 Mal rückte die Feuerwehr Illschwang 2016 aus. Ihr Kommandant Thorsten Jobst nimmt die Zahl erleichtert auf.

Ehrungen Vorsitzender Georg Graf zeichnete Mitglieder für ihre jahrzehntelange Treue zur Feuerwehr Illschwang aus. Seit fünf Jahrzehnten ist Ehrenkommandant Karl Burger Mitglied. Er stand von 1977 bis 1991 sowie von 2010 bis 2013 als Kommandant an der Spitze der Aktiven.



Auf die gleiche Zahl an Jahren kommen Josef und Franz Sellner sowie Hans Weißlein. Sogar auf 70 Jahre bringt es Johann Maul. Er war 1946 mit 18 Jahren in die damalige Bachetsfelder Feuerwehr eingetreten. An den neuen Ehrenvorsitzenden Herbert Vinzens überreichte Georg Graf eine Urkunde. Die Laudatio hatte er schon beim Kameradschaftsabend gehalten.



Ein stilles Gedenken widmete die Versammlung Josef Bogner. Kurz vor seiner Ehrung für 60 Jahre bei der Feuerwehr ist er am Dreikönigstag verstorben. (no)

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Alarmierungen zurückgegangen, stellte er bei der Jahreshauptversammlung fest. 517 Stunden waren seine Leute bei Hilfeleistungen gefordert.Zum 31. Dezember 2016 zählte die Feuewehr Illschwang 50 Aktive. Hinzu kommen sechs Männer aus den übrigen Gemeindewehren, die bei Einsätzen mit ausrücken, sowie zwölf junge Feuerwehranwärter.Für den Ernstfall wappnete sich die Truppe in 18 allgemeinen Übungen, einer Modularen Truppmannausbildung, einer Tagesschulung am Schaumtrainer, zwei theoretischen Unterrichten, einer Gemeinschaftsübung mit anderen Wehren in Ammerthal und einer Begehung des Landhotels Weißes Ross unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes.Unter dem Strich summieren sich Aus- und Fortbildung auf 1330 Stunden. Als fleißigster Aktiver bekam Michael Maderer für neun besuchte Übungen ein Präsent überreicht. Erfreut erwähnte Jobst die beiden Leistungsabzeichenabnahmen "Die Einheit im Löscheinsatz" und in technischer Hilfeleistung. Er dankte dafür den Ausbildern Richard Koller und Konrad Hochholzer. Mit Robert Luber, für 25-jährigen aktiven Dienst, wurde erstmals ein Aktiver der Stützpunktfeuerwehr auf Kreisinspektorenebene geehrt.Gegenwärtig gehören 158 Personen zur Feuerwehr Illschwang. Schriftführer Roland Huber erinnerte unter anderem an das Hallenfest mit Ferienprogramm, die zweitägige Bergwanderung und den Kameradschaftsabend. Kassier Ronnie Kinast bekam von den Prüfern Werner Englhard und Hubert Deppe eine einwandfreie Arbeit bescheinigt.Der stellvertretende Kommandant Stefan Dürgner berichtete von 15 Aktiven im Atemschutzdienst. Sie kamen bei einem Saunabrand in Illschwang zum Einsatz. Gerätewart Dieter Purrer informierte, dass es gegenwärtig bei der Wehr 27 ausgebildete Maschinisten gibt.Der stellvertretende Jugendwart Johannes Dürgner sah das Jugendzeltlager des Landkreises in Illschwang als Höhepunkt des vergangenen Jahres im Nachwuchsbereich an. Die Statistik des Übungseifers führen Hendrik Huber, Tobias Purrer und Leon Völkl an. Der Nachwuchs holte auch kürzlich wieder in der Gemeinde die ausrangierten Christbäume der Bürger ab.Etwas enttäuscht war Dürgner, dass die intensive Werbeaktion um neue Feuerwehranwärter nicht den gewünschten Erfolg gezeigt habe. Es könne sich langfristig ein Nachwuchsproblem entwickeln, warnte er. Seine Ausführungen ergänzte der Jugendsprecher Florian Graf.In seinem Grußwort lobte der Bürgermeister Dieter Dehling das Zeltlager. Es sei im Landkreis auf positive Resonanz gestoßen. Er lobte die Bereitschaft der Aktiven, sich an Übungen und der Fortbildung intensiv zu beteiligen. Durch sein großes Engagement habe Gerätewart Dieter Purrer der Gemeinde Geld für Reparaturen gespart."Die Feuerwehr Illschwang nimmt im Zuständigkeitsbereich von Kreisbrandinspektor Peter Deiml eine führende Stellung ein und gehört zu den leistungsstärksten Wehren." Dies sagte Kreisbrandmeister Helmut Neidel. Er zeigte sich begeistert vom hervorragenden Erscheinungsbild und der Souveränität bei den Einsätzen.