Vermischtes Illschwang

21.02.2017

0 21.02.2017

Seit 1976 gehört Hans Pirner zur Feuerwehr Dietersberg. Seitdem ist er einer ihrer engagiertesten Kräfte. Beim Gerätehausbau in Pürschläg leistete er mit die meisten Arbeitsstunden. Bei den Leistungsabzeichen erklomm er die oberste Stufe Gold-Rot.

Leistungsfähige Leute

Übung mit Illschwang

Rauchmelder bald Pflicht

Dietersberg. Diese Stationen des Jubilars zählte der Kommandant der Feuerwehr Dietersberg, Eberhard Luber, bei der Jahreshauptversammlung auf. Offiziell geehrt wird Pirner für sein 40-jähriges Wirken mit dem Ehrenkreuz in Gold, das er im Lauf des Jahres bei einer besonderen Feier von Landrat Richard Reisinger verliehen bekommt.Für einige andere Aktive der Wehr gab es in der Versammlung Leistungsabzeichen. Stufe 1 ging an Stefan Ehbauer und Stefan Herbst, Stufe 2 an Lisa Herbst, Florian Pirner und Johannes Loos, Stufe 3 an Kathrin Pirner, Henner Wasmuth, Thomas Loos und Dominik Rubenbauer sowie in der Stufe 6 an Kommandant Eberhard Luber.Er informierte über das Geschehen bei der Wehr. Zum 31. Dezember 2016 zählte die Truppe 33 Aktive, darunter sieben Frauen. Die Feuerwehr Dietersberg bewältigte zwei Einsätze bei Verkehrsunfällen erfolgreich.Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 19 Ausbildungseinheiten, die sich in sechs Objektübungen, fünf Funkübungen auf Gemeindeebene, vier theoretische Unterrichte, zwei Termine zur technischen Hilfeleistung und zwei Arbeitseinsätze zur Gerätehaus- und Fahrzeugpflege aufgliedern. In der Aktionswoche fand eine Großübung in Ammerthal statt.Jugendwart Ernst Herbst betreut aktuell zwei Anwärter. Zwei Nachwuchskräfte sind zur aktiven Mannschaft gewechselt. Gemeinsam wurde mit der Illschwanger Stützpunktwehr geübt. Deren stellvertretendem Kommandant, Stefan Dürgner, galt sein Dank. Ferner beteiligte man sich am Landkreiszeltlager in Illschwang.Vorsitzender Erwin Pirner ging auf die Aktivitäten des Feuerwehrvereins ein. Gegenwärtig zählt er 68 Mitglieder. Ein ehrendes Gedenken galt dem verstorbenen früheren Kommandanten Johann Donhauser.Gesellschaftlicher Höhepunkt ist alljährlich die Pürschläger Kirwa. Die Wehr beteiligte sich am Ferienprogramm der Gemeindewehren. Die Weihnachtsfeier war gut besucht. Kassiererin Lisa Herbst erläuterten die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben.Bürgermeister Dieter Dehling und Kreisbrandinspektor Peter Deiml bezeichneten in ihren Grußworten Hans Pirner als Vorbild für alle Aktiven in der Wehr. Sie freuten sich, dass im vergangenen Jahr wieder eine Leistungsabzeichenabnahme gegeben hat. Beide begrüßten auch die enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Illschwang. Deiml wies darauf hin, dass jeder Haushalt in Bayern, zu seiner eigenen Sicherheit, bis Jahresende mindestens einen Rauchmelder installiert haben muss.