11.04.2017

Götzendorf. Gekannt haben sich der Arbeitsmediziner Bernhard Betz und seine Ehefrau Liesel schon in der Volksschulzeit. Dann besuchten sie unterschiedliche Gymnasien. Dank eines gemeinsamen Biologie-Lehrers verloren sie sich nicht aus den Augen. Ihm gebührt ein Stück des Verdiensts an der goldenen Hochzeit, die das Paar jetzt feierte.

Auf Gorch Fock gesegelt

Mit Betsy fing es an

Menschen begeistern

Liesel und Bernhard verband in ihrer Jugend das große Interesse an den Naturwissenschaften. Nach dem Abitur in Fulda begann sie eine Ausbildung zur Apothekerin, die sie mit dem Vorexamen erfolgreich abschloss. Er ging 1964/65 zur Marine und verbrachte ein Vierteljahr auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock". Danach nahm er in Marburg ein Medizinstudium auf.Am 7. April 1967 gaben sich die beiden in der St.-Michaelskirche in Fulda das Ja-Wort. Ein Jahr später kam Tochter Ulrike zur Welt. Liesel wurde zur starken Frau an der Seite ihres Mannes. Nach dem Studium und der Promotion trat er seine erste Stelle in einem kleinen Krankenhaus in Wittmund in Ostfriesland an. Dort blieb er fünf Jahre. Für ein halbes Jahr arbeitete er noch als Inselarzt auf Juist.In Neustadt bei Hannover machte Bernhard Betz seinen Facharzt für Innere Medizin. Als begeisterter Drachenflieger zog es ihn dann in den hügeligen Süden der Republik. So kam die Familie in den Landkreis Amberg-Sulzbach, kaufte 1980 ein Haus in Götzendorf und renovierte es. Liesel engagierte sich dort als Mesnerin, in der Kirchenverwaltung, im Pfarrgemeinderat sowie als Tischmutter für Kommunionkinder.Ein Kollege brachte Dr. Bernhard Betz auf dem Bereich der Arbeitsmedizin. 26 Jahre leitete er eine Einrichtung in Amberg, die Unternehmen ohne eigenen Betriebsarzt betreute. Als er 2006 in den Ruhestand ging, entdeckte er zufällig einen Prospekt der Werkstatt Pendel in Künzelsau; ein Spezialunternehmen für das Marionettenspiel. Angeregt durch seinen Namen Betz, hatte er zuvor schon besondere Bären - keine Teddys - gesammelt. Das waren die Anfänge seiner Entwicklung zum passionierten Marionettenspieler.2005 bekam er "Betsy" geschenkt. Bis 2009 gesellte sich jedes Jahr ein weiterer Bär hinzu. 2006 besuchte Bernhard Betz einen Anfängerkurs für das Marionettenspiel und bildete sich bei Professor Roser an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart fort. Im Obergeschoss des Wohnhauses in Götzendorf richtete er eine Studiobühne für die Proben ein.Für Bernhard und Liesel Betz nimmt das Bärentheater eine lebensbestimmende Bedeutung ein. Sie achtet als Regisseurin genau darauf, wie er die Handlung mit den Figuren in die Tat umsetzt. Sechs Stücke haben sie miteinander inszeniert. Ein Höhepunkt war 2013 in Bochum die Verleihung des Fritz-Wortelmann-Preises für Amateurpuppentheater. Das Bärentheater spielt seit 2006 für Kinder und Erwachsene.Bei mehr als 100 Aufführungen in ganz Deutschland schauten Bernhard und Liesel Betz in strahlende Gesichter von Jung bis Alt - eine Bestätigung dafür, wie man Menschen für das darstellende Spiel begeistern kann. Bedingt durch eine Augenerkrankung von Liesel Betz wird es keine neuen Inszenierungen mehr geben. Allerdings tritt Bernhard Betz mit den bisherigen Stücken weiterhin als freischaffender Künstler auf.