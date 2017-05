Vermischtes Illschwang

15.05.2017

15.05.2017

(no) Die Feier des 40-jährigen Bestehens mit Festgottesdienst und Ehrenabend war für die Vorsitzende Monika Gleißner der Höhepunkt der Aktivitäten des Katholischen Frauenbunds im vergangenen Jahr. Besonders gedankt wurde dabei den bisherigen Vorsitzenden, sowie den Gründungsmitgliedern. In der Jahreshauptversammlung im Saal des Pfarrzentrums Patrona Bavariae berichtete die Schriftführerin Gerda Ibler über die Veranstaltungen.

Schon ein fester Bestandteil des Jahresprogramms ist die Fußwallfahrt zum Habsberg. Für zehnmalige Teilnahme wurden Barbara Hartmann und Hedwig Mertel besonders geehrt. Die Maiandacht beim Flurkreuz in Ödputzberg gestaltete der Frauenbund gemeinsam mit dem Männergesangverein und dem Kirchenchor. Die Frauen waren mit ihrer Fahne bei der Annaberg- und der Frohnbergfestwoche vertreten. In einem Vortrag berichtete Pfarrer Markus Priwratzky über die Zeit, als er noch zu den Zeugen Jehovas gehörte. Der Frauenbund war mit einem Verkaufsstand bei der Illschwanger Dorfweihnacht vertreten. Kassier Simone Dietrich erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Pfarrer Markus Priwratzky dankte für die Mithilfe bei verschiedenen Veranstaltungen der Pfarrei. Er freute sich über die Spende des Frauenbunds für neue Ministrantenkleidung in Götzendorf.Monika Gleißner wies noch auf die nächsten Termine hin: Maiandachten sind am 16. Mai bei der Grotte in Utzenhofen und am 19. Mai beim Flurkreuz in Ödputzberg; am 27. Juni steht eine Fahrt nach Hohenburg mit Besichtigung des Friedwalds und des Fledermaushauses an.