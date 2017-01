Vermischtes Illschwang

21.01.2017

0 21.01.2017

Ritzenfeld. Fest etabliert im Veranstaltungskalender hat sich die zweitägige Wintergaudi in Ritzenfeld. Die Kirwagemeinschaft hatte dazu in die Maschinen- und Fahrzeughalle der Firma Hüttner eingeladen. Die Birg-länder Musikanten und Mitglieder der Band Sakrisch sorgten beim Bayerischen Abend für die passenden Klänge. Einen Tag später heizte DJ Arnie bei frostigen Außentemperaturen die Stimmung an. Bild: no