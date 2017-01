Vermischtes Illschwang

26.01.2017

8

0 26.01.2017

"Aus" heißt nicht unbedingt "aus" - auch wenn es auf dem Geräteschalter steht. Die Illschwanger Grundschüler wissen das. Sie machen Jagd auf Stromfresser. Und sind damit Vorbilder für den ganzen Landkreis.

Je früher, desto besser Für das Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) in Ensdorf sind die Schulen wichtige Botschafter für die Energiewende. Die AG Schule hat sich nach den Worten ihres Sprechers Manfred Klemm dieses Themas angenommen. Sie gehört zum integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises. Der "Stand-by"- Unterricht ist Teil des Bereichs "Energie sparen" der Energieschule Amberg-Sulzbach, die Mitglieder der AG Schule entwickelt haben.



Klemm ist überzeugt, dass Klimaschutz und Energiewende nur durch die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen zu erreichen sind. Ganz wichtig ist ihm, Schülern das Wissen und die Fähigkeit zu vermitteln, als Erwachsene Verantwortung bei Energieproblemen zu übernehmen, mitreden und mitentscheiden zu können. Dafür brauche es engagierte Lehrer.



Illschwang ist auf dem besten Weg, demnächst den Titel "Energieschule des Landkreises Amberg-Sulzbach" zu bekommen. Die Organisatoren erhoffen sich dadurch eine Aufbruchstimmung in den anderen Schulen. "Es wäre toll", wenn viele Interesse am "Stand-by"-Thema zeigten, sagte Klemm. Sebastian Schärl sei hier sehr engagiert. Landrat Richard betonte, entscheidend sei es, den Nachwuchs möglichst früh zu erreichen - je jünger, desto besser. Der praxisorientierte Unterricht gefiel ihm sehr gut. Schulamtsdirektor Hubert Koch sprach von einem sehr wichtigen Projekt. Die AG Schule lobte er für die Impulse, die sie gesetzt habe. (no)

"Stand by" heißt das Energiespar-Projekt, das jetzt auf Landkreisebene an der Grundschule Illschwang gestartet wurde. Stromräubern auf der Spur waren die Schüler der Klasse 3a. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem "Stand-by"-Verbrauch von Elektrogeräten in der Schule und zu Hause - erstmals geschieht dies im Landkreis in einer Grundschule.Prominente Paten der Premierenveranstaltung waren Landrat Richard Reisinger, Schulamtsdirektor Hubert Koch, Schulverbandsvorsitzende Brigitte Bachmann, Illschwangs Bürgermeister Dieter Dehling, Landkreis- Klimaschutzkoordinatorin Katharina List, Manfred Klemm und Sebastian Schärl von der AG Schule, die dem Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) Ensdorf angegliedert ist, und die Rektorin der Illschwanger Schule, Renate Sekura.Hauptakteur in den zwei Unterrichtsstunden, die die Gäste mitverfolgten, war Karl-Heinz Hofbauer, Projektleiter für Strom und Energiesparcheck. Klassenlehrer Norbert Weis hatte seine Schüler vorbereitet. orientiert an den Zielen des Lehrplans. Für Hofbauer standen folgende Schwerpunkte im Mittelpunkt: Erkennen von Stand-by und "Schein-Aus", sicherer Umgang mit Strommessgeräten, Erfahrungen sammeln bei Versuchen mit elektrischen Geräten, tabellarische Auswertung und Vergleich sowie erkennen von Einsparmöglichkeiten.Jeder Schüler bekam ein Messgerät mit nach Hause, um sich dort auf die Suche nach Stromfressern zu machen. Als Belohnung für ihr Engagement erhalten die Kinder eine Energie-Urkunde, wenn ihre Strommessungen abgeschlossen und die Ergebnisse ausgewertet sind.