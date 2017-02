Vermischtes Illschwang

08.02.2017

08.02.2017

Für die Renovierung der simultanen Filialkirche St. Magdalena in Götzendorf betragen die Kosten geschätzte 420 000 Euro. Aus verschiedenen Töpfen sind Zuschüsse von rund 100 000 Euro zu erwarten. Die Restkosten müssen von kirchlicher Seite finanziert werden, informierte Pfarrer Markus Priwratzky den Pfarrgemeinderat Illschwang in seiner jüngsten Sitzung.

65 Kinder im Haus

Im März wird aufgetischt

Seit Anfang 2017 gelten in der Diözese Eichstätt neue Baurichtlinien. Maßnahmen bis 3000 Euro werden überhaupt nicht mehr gefördert. Bis 50 000 Euro gibt es ein einfaches Verfahren. Projekte, die darüber hinausgehen, werden gesondert behandelt. Die Höhe des Zuschusses aus Eichstätt für die Götzendorfer Maßnahme stehe noch nicht fest, teilte der Geistliche mit.In der Kindertagesstätte St. Vitus hat sich Bernhard Fürnrieder vom Diözesanbauamt umgeschaut. Der Altbau und die Außenanlagen sind sanierungsbedürftig. Hier liegen die geplanten Kosten bei 110 000 Euro.Die Leiterin Antje Pilhöfer schilderte die Situation, auch im Hinblick auf das nächste Kindergartenjahr. Derzeit gibt es in der Kita St. Vitus zwei 25-köpfige Kindergartengruppen sowie eine Krippe, in der 15 Mädchen und Buben betreut werden. Eine Kinderpflegerin pausiert wegen ihrer Schwangerschaft. Ersetzt wird sie durch Christina Kopp, die mit 28 Wochenstunden eingestellt worden sei. Ihr Vertrag sei vorerst bis 31. August 2017 befristet. Sie arbeitet in der Gruppe von Antje Pilhöfer.Inzwischen sind die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2017/18 erfolgt. Es werden genügend Kinder die Einrichtung besuchen, um das Personal weiterhin wie bisher beschäftigen zu können, berichtete Pilhöfer.Ein Thema war in der Pfarrgemeinderatssitzung die Neueinteilung der Seelsorgeeinheiten im Dekanat Habsberg. Illschwang soll gemeinsam mit Kastl und Ursensollen eine Einheit bilden, die endgültige Entscheidung noch in diesem Jahr fallen. Im Vorfeld ist eine gemeinsame Sitzung der drei Pfarrgemeinderatsgremien geplant.Ihren ehrenamtlichen Helfern spendiert die Pfarrei am Samstag, 11. März, nach der Abendmesse ein Essen in der Patrona Bavariae. Am Samstag, 18. März, treffen sich um 19.30 Uhr im Gasthaus Michl in Dietersberg Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung zu einem weiteren Essen.Festgelegt wurden auch die Bittprozessionen: Montag, 22. Mai, von Ritzenfeld nach Götzendorf; Dienstag, 23. Mai, nach Frankenhof und Mittwoch, 24. Mai, zum Seimeisterkreuz. An Christi Himmelfahrt, 25. Mai, ist eine große Bittprozession zu Stationen in Illschwang unterwegs.Ziele des Pfarrausflugs nach Tschechien am Dienstag, 3. Oktober, sind Karlsbad, Marienbad und Maria Kulm. Pfarrer Markus Priwratzky informierte das Gremium über die Ministrantenwallfahrt, die vom Samstag, 29. Juli, bis Freitag, 4. August, nach Polen führt.