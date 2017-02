Vermischtes Illschwang

13.02.2017

0 13.02.2017

Heinz Pickel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Augsberg, und Bürgermeister Dieter Dehling sehen gute Chancen, dass die Wehr ein neues Gerätehaus bekommt. Gegenwärtig werden der Antrag geprüft und Gespräche mit den Behörden geführt.

Zehn Einsätze

Abzeichen abgelegt

Für kleine Wehr beachtlich

Über diese Entwicklung berichteten beide bei der Jahreshauptversammlung der FFW Augsberg im Unterrichtsraum der Illschwanger Stützpunktwehr. Gegenwärtig hat Augsberg 55 Mitglieder, davon 31 aktive. Die Anzahl der Jugendlichen ist seit dem Vorjahr von zwei auf sechs gestiegen.Kommissarischer Vorsitzender Jörg Flierl berichtete von gesellschaftlichen Aktivitäten, wobei er die Kirwa in Ritzenfeld, die Teilnahme am Festzug in Burglengenfeld, das Ferienprogramm mit den Gemeindewehren und die Weihnachtsfeier besonders erwähnte. Kommandant Heinz Pickel erinnerte an die zehn Einsätze im Jahr 2016, die von einer Streuverbrennung, der Beseitigung eines Wasserschadens und einer Ölspur, der Absicherung und Schmutzbeseitigung nach Verkehrsunfällen bis hin zur Verkehrsregelung beim Dorflauf des SV Illschwang reichten. Insgesamt wurden von den Aktiven dabei 74 Stunden erbracht.Um für den Ernstfall bestens gerüstet zu sein, gab es 15 Übungen, darunter auch fünf Funkübungen auf gemeindlicher Ebene. Die durchschnittliche Beteiligung lag bei acht Teilnehmern. Für die zwei theoretischen Unterrichte hätte sich der Kommandant eine bessere Beteiligung gewünscht. Eine Gemeinschaftsübung innerhalb der Aktionswoche fand in Ammerthal statt. Pickel dankte den beiden anwesenden Kommandanten der FFW Illschwang, Thorsten Jobst und Stefan Dürgner, für die gute Zusammenarbeit.Sieben Aktive legten erfolgreich das Leistungsabzeichen "Die Feuerwehr im Brandeinsatz" ab: Bernd Kronhöfer, Alexander Pohl, Andreas Schwabe, Florian Hufnagel, Christian Schwabe, Felix Ruder und Michael Riedel. Manfred Luber, Christian Schwabe und Heinz Pickel waren bei der THL-Leistungsabzeichenabnahme bei der FFW Illschwang dabei.Erfolgreich waren Simon Meyer, Felix Ruder, Lukas Luber, Dorothea Schwabe, Svenja Luber und Mariella Luber beim Wissenstest für den Nachwuchs auf Gemeindeebene. Jugendwart Christian Schwabe zeigte sich erfreut über das gestiegene Interesse der Anwärter. Die jungen Leute wirkten auch an der Christbaumsammelaktion in Illschwang mit und waren bei der modularen Truppmannausbildung erfolgreich. Schwabe sah es als wichtige Aufgabe für die Zukunft, junge Leute für den Feuerwehrdienst zu begeistern.Schriftführer Johannes Hufnagel berichtete detailliert über die verschiedenen Vorstandssitzungen. Kassier Helmut Kopp erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. In seinem Grußwort beglückwünschte Bürgermeister Dieter Dehling den Nachwuchs und die aktive Truppe zu den erbrachten Leistungen. Erfreulich sei die gute Zusammenarbeit der Wehren auf Gemeindeebene. Er freute sich auch über den Zuwachs im Nachwuchsbereich.Kreisbrandinspektor Peter Deiml überbrachte, auch im Namen des anwesenden Kreisbrandmeisters Helmut Neidel, den Dank der Führungskräfte des Landkreises. Zehn Einsätze pro Jahr seien für eine kleinere Wehr sehr beachtlich. Dies liege an dem neuen Alarmierungssystem. Der Digitalfunk habe sich gut eingespielt. Im Landkreis gab es 2016 rund 1500 Einsätze. Besonders erwähnte er die Suche nach einer Boa Constructor Schlange, die etwas aus dem Rahmen gefallen war.