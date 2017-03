Vermischtes Illschwang

16.03.2017

0 16.03.2017

125 Mitglieder gehörten der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Illschwang zum Stichtag 31. Dezember 2016 an. Dies bedeutet einen beachtlichen Zuwachs von 13 Neuaufnahmen seit der Jahresversammlung 2016.

Hütte wird vergrößert

Ehrennadel in Bronze

Zurückzuführen ist das auf den frischen Wind, den die damals neugewählte Vorstandschaft in den Verein gebracht hat. Der Vorsitzende Fritz Falk berichtete jetzt von einer beeindruckenden Bilanz an Aktivitäten.Besondere Höhepunkte waren die Vier-Tage-Fahrt an den Bodensee, das Sonnwendfeuer, die zweitägige Bergwandertour, das Wildschweinessen, die Beteiligung mit einem Stand an der Dorfweihnacht, die Weihnachtsfeier mit Ehrungen für treue und engagierte Mitgliedschaft, das Fischessen in Siebeneichen und das Saukopfessen.Falk zeigte sich sehr erfreut, dass die Teilnahme an den Monatsversammlungen deutlich zugenommen habe. Dies führte auch zum Beschluss, die Vereinshütte auf dem Grundstück von Josef Margraf in diesem Jahr zu vergrößern.Bei der Fußwallfahrt nach Gößweinstein übernahm die SRK im vergangenen Jahr wie gewohnt die organisatorische Betreuung. Bei einer Reihe von Arbeitseinsätzen gab es eine gute Beteiligung. Mit Unterstützung einiger Sponsoren beschaffte der Verein neue Jacken und T-Shirts. Im Ferienprogramm fand das Angebot "Orientierung in der Natur mit Karte und Kompass" bei den Kindern guten Anklang. 15 Schützen nahmen an der Stadtmeisterschaft in Sulzbach-Rosenberg teil.Die beiden Kassiere - Roland Steinmetz arbeitet für den Bereich Reservisten, Wolfgang Eichenseer für die Krieger - wiesen eine positive finanzielle Bilanz vor. Die Prüfung verlief ohne Einwände.Eine besondere Ehrung gab es bei der Jahreshauptversammlung für Gerald Habermehl, der sich seit 15 Jahren um die Freizeitvolleyballgruppe der SRK kümmert. Als Anerkennung bekam er von der Kreisgruppe Mitte die Ehrennadel in Bronze und eine Urkunde verliehen. Habermehl berichtete von 35 Abenden, an denen sich im Durchschnitt zehn Personen zum Volleyballspielen trafen. Besonderer Höhepunkt war dabei Ende November die "Lange Nacht" in der Schulturnhalle.Bürgermeister Dieter Dehling zeigte sich beeindruckt vom Aufschwung bei der SRK Illschwang. Die Reservisten seien ein Aktivposten in der Gemeinde. Der stellvertretende Landesvorsitzende im Verband der Reservisten der Bundeswehr, Oberstleutnant der Reserve Werner Gebhard, ging auf die aktuelle politische Entwicklung ein. Das Demokratieverständnis des türkischen Präsidenten Erdogan oder der Ton, den Donald Trump anschlägt, stimmten ihn überaus sorgenvoll. Trump stelle im Weltgeschehen, so wie er sich gebe, einen großen Unsicherheitsfaktor dar.Grüße der Kreisgruppe Mitte überbrachte der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Lindthaler. Er bedauerte, dass im Zusammenhang mit dem Umzug der Panzerbrigade 12 nach Cham die militärhistorische Sammlung in der Leopoldkaserne in Amberg aufgelöst wird.