15.05.2017

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Förderkreises der Grund- und Mittelschule Illschwang stand ein Vortrag von Werner Winter, Lehrer und medienpägogisch-informationstechnischer Berater beim Staatlichen Schulamt. Er befasste sich mit dem Thema: "Medienerziehung, noch nie so wichtig wie heute".

Gefahren und Chancen

(no) Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung war schnell abgehandelt. Die neue Vorsitzende Sandra Henselmann berichtete darüber, in welcher Weise die Schule vom Förderkreis finanziell unterstützt wurde. Unter anderem erwähnte sie die Autorenlesung, den Zumbakurs, die Abschlussfahrt der vierten Klassen, die Übernahme der Kosten mit dem neuen Schullogo für die Erstklässler, die Nikolauspäckchen und die Osterhasenbackaktion. Die Einnahmen kamen aus den Beiträgen der gegenwärtig 106 Mitglieder, vom Sommerfest und der Schulweihnachtsfeier sowie der Kaffee- und Kuchenaktion bei der Adventsausstellung der Gärtnerei Hubner in Nonnhof. Der Dank für Spenden galt der Gemeinde und den Geldinstituten.Die Versammlung beschloss, den Mitgliedsbeitrag von fünf auf acht Euro zu erhöhen. Der Begriff "Mittelschule" wird aus dem Namen für den Förderkreis gestrichen, weil es in Illschwang nur mehr eine Grundschule gibt. Die Rektorin Renate Sekura dankte für die finanzielle Unterstützung der Schule. Zu neuen Kassenprüfern wurden Anja Heinl und Christine Pemsel gewählt.Werner Winter betonte, dass die Anforderungen zur Bewältigung der vielfältigen Erziehungsaufgaben immer größer werde. Er warf die Frage auf, wer dies alles leisten könne. Die Medienwelt werde immer mehr zur Lebenswelt der Kinder. "Sie birgt vielfältige Gefahren, aber andererseits auch große Chancen." Als Probleme sah der Referent die Verhinderung geistiger Leistungsbereitschaft, den kritiklosen Umgang mit eigenen Daten, das zu starke Preisgeben von Informationen aus dem Privatbereich und die zunehmende Medienverwahrlosung. Werner Winter gab in seinem Vortrag viele praxisnahe Tipps.So sei ein geregelter Tagesablauf, mit bestimmten Ritualen sowie Zeiten, um miteinander zu sprechen, für jede Familie sehr wichtig. Bei der Begegnung mit Medien sollten die Eltern ein Vorbild sein. Je mehr Freizeitangebote es für Kinder gebe, wie zum Beispiel Sport, Musik, Spiele im Freien, umso weniger sei die Sehnsucht nach Medienkonsum. Eltern sollten über die Sendungen Bescheid wissen, die der Nachwuchs anschaut. Hinterher sollte über das Gesehene gesprochen werden. Für Kinder im Grundschulalter sind, nach Ansicht Winters, 60 Minuten ausreichend. Von den Erwachsenen sei darauf zu achten, dass Kinder nicht mitsehen bei Sendungen, die für sie noch nicht geeignet sind.Auf DVD könnten geeignete Sendungen aufgezeichnet und mit den Kindern gemeinsam angeschaut werden. Beim Spielen am Computer sollten die Kleinen nicht allein gelassen werden. Wichtig sei auch, dass die Eltern den Umgang mit den verschiedenen Medien beherrschen.Der Referent vertrat die Auffassung, dass Kinder im Grundschulalter mit Smartphones noch nicht sinnvoll genug umgehen können. Bei Whats-App bestehe die Gefahr von Mobbing. "Für Eltern gilt: Interesse zeigen, Alternativen anzubieten, Regeln festlegen und auch den Mut haben, Nein zu sagen".