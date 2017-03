Vermischtes Illschwang

Gegenwärtig sind es 29 Beschäftigte, die in seinem Betrieb arbeiten, darunter zurzeit auch zwei Lehrlinge. Nach dem Schulbesuch absolvierte Margraf eine Lehre im elterlichen Betrieb. Von 1979 bis 1981 erwarb er den Meisterbrief im Maurerhandwerk.Noch im gleichen Jahr übernahm er das Baugeschäft seines Vaters. Er führt seitdem den Betrieb in der dritten Generation. Stolz ist der Jubilar darauf, dass sein Sohn Christoph in einigen Jahren in seine Fußstapfen treten wird. Momentan erarbeitet er sich, in externen Betrieben, die fachlichen Grundlagen. Von Anfang an entwickelte sich das Baugeschäft personalmäßig ständig weiter. Josef Margraf schätzt, wie er im Gespräch mit der SRZ erläuterte, an seinen Beschäftigten die Treue, die Zuverlässigkeit und die Einsatzbereitschaft. Bis zum heutigen Tag waren es 50 junge Leute, die in seinem Betrieb ausgebildet wurden. Vor 23 Jahren absolvierte Margraf eine Ausbildung zum privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft, speziell für Kleinkläranlagen. Zusätzlich bekam er vor rund zehn Jahren die Zulassung als Sachverständiger im Bereich Grundstücksbewertung und Bauschäden.2002 erwarb er im Randbereich von Illschwang eine größere landwirtschaftliche Fläche und erschloss dort ein Wohngebiet mit 16 Parzellen. Seit über 20 Jahren ist er Mitglied im Gemeinderat Illschwang und dabei Experte für Bauangelegenheiten.Er gehört als Verbandsrat dem Abwasserzweckverband Ammerthal/Illschwang an und hat einen Sitz im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Illschwang/Birgland. Seit vielen Jahren ist er Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Illschwang. Der Jubilar wird von seiner Lebensgefährtin Ulrike Kummetsteiner bestmöglich unterstützt. Sie hält ihm auch den Rücken frei. Seine Tochter Tanja ist bei der BayWa als Bürokauffrau beschäftigt.