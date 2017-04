Vermischtes Illschwang

02.04.2017

(no) Als eine Seele für die Pfarrgemeinde St. Vitus und als wichtigen Baustein für das Reich Gottes bezeichnete Pfarrer Markus Priwratzky den Katholischen Frauenbund Illschwang. Mit einem Festgottesdienst und einem Ehrenabend im Pfarrzentrum Patrona Bavariae wurde das 40-jährige Gründungsfest gefeiert. Priwratzky stellte einen Bezug zwischen der Gottesmutter Maria und den Frauen her, die sich in der Kirche von heute engagieren.

Votivkerze geweiht

Ehrungen Frauenbund Illschwang



40 Jahre Mitgliedschaft



Marianne Beck, Elfriede Geitner, Hedwig Holzner, Theresia Kotzbauer, Julia Lutter, Marianne Niebler, Käthe Stepper, Brigitte Weiß, Julia Bogner, Barbara Hartmann, Gertraud Hüttner, Hilde Krieger, Else Michl, Maria Schachtl, Maria Strobl, Maria Braun, Theresia Hochholzer, Barbara Koller, Helene Lorenz, Anna Niebler, Barbara Sellner und Johanna Wehrl. (no)

"Frauen in der Kirche von heute", so Priwratzky, "können viel bewegen, wenn sie dem Beispiel Mariens nacheifern". Im Frauenbund sah er die christliche Grundlegung als entscheidend für ihr Wirken und Handeln. "In der Pfarrei wird in den unterschiedlichen Aktivitäten von den Mitgliedern des Frauenbunds das Glaubenszeugnis sichtbar. Frauen sind mit Empathie ausgestattet." Aus dieser Fähigkeit heraus habe sich die Gruppe seit 40 Jahren in das pfarreiliche Leben eingebracht.Beim Festgottesdienst wurde eine zum Jubiläum passende Votivkerze geweiht, die von der 2. Vorsitzenden Inge Eichseer gestaltet worden war. Gedacht wurde bei den Fürbitten auch der Mitglieder, die seit der Gründung verstorben sind. Für die musikalische Mitgestaltung sorgte der Kirchenchor.Im Pfarrsaal erinnerte die Vorsitzende Monika Gleißner an die Anfänge im Jahr 1977. Der damalige Pfarrer Ernst Rohbach und die Gründungsvorsitzende Theresia Kotzbauer haben dafür den entscheidenden Anstoß gegeben. Als Hauptaufgabe eines Frauenbunds nannte Gleißner die Information und Weiterbildung. Die Angebote der Gruppe gingen weit über Vorträge und die Mitarbeit im pfarreilichen Leben hinaus. Durch verschiedene Aktivitäten konnten für bestimmte Zwecke Spenden überreicht werden. Sie dankte allen, die sich in den vergangenen vier Jahrzehnten im Frauenbund engagiert haben.Schriftführerin Gerda Ibler trug die Chronik vor, in der noch einmal von markanten Ereignissen berichtet wurde. Eine besondere Ehrung gab es für die Vorsitzenden, die in den 40 Jahren das Geschehen maßgeblich prägten. Die Ehrenvorsitzende Theresia Kotzbauer sowie Marianne Dürgner und Marianne Kellermann bekamen einen Blumenstrauß überreicht, ebenso Monika Gleißner und Inge Eichenseer, die seit 18 Jahren stellvertretende Vorsitzende ist. Jedes der Gründungsmitglieder bekam eine Rose.Bürgermeister Dieter Dehling überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. "Die Mitglieder des Frauenbunds haben stets mit Herz und Verstand gehandelt", lobte er. Dehling dankte für die Unterstützung bei Festen und Feiern. Zu den weiteren Gratulanten gehörten Sofie Miehling vom Diözesanverband, die beiden Bezirksvorsitzenden Gertraud Steuerl und Thekla Lehmeier sowie die Vorsitzende des evangelischen Frauenkreises Illschwang, Renate Flierl. Mit einem gemeinsamen Essen endete die Jubiläumsfeier.