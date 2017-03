Vermischtes Illschwang

22.03.2017

9

0 22.03.2017

Im Laufe der Jahre gab es viele Aktivitäten, aber auch viele Veränderungen in der Besetzung der Pfarrstelle: Mit Festgottesdienst im Pfarrzentrum und Feier im Pfarrsaal begeht der Katholische Frauenbund Illschwang am Samstag, 25. März, sein 40-jähriges Bestehen.

(no) Die Geburtsstunde des Illschwanger Frauenbunds schlug am 25. März 1977 bei der Gründungsversammlung im Gasthaus Neuberger. Zur Vorsitzenden wurde damals Theresia Kotzbauer gewählt. Pfarrer war Ernst Rohbach. Ein halbes Jahr später folgte ihm Karl Mödl und wurde neuer Ansprechpartner für die Frauen.Das erste große Fest war die Feier des zehnjährigen Bestehens mit Fahnenweihe am Pfingstwochenende 1987. 40 Gründungsmitglieder wurden geehrt. 1985 bis 1988 stand Pfarrer Andreas Thiermeyer dem Frauenbund vor. In kurzen Abständen folgten die Geistlichen Thomas Beutler und Dirk Postmeyer. Von 1993 bis 2010 war Pfarrer Burkhard Lenz Geistlicher Beirat, danach kamen Pater Dr. Bernhard Sirch und der jetzige Pfarrer Markus Priwratzky. Der Gründungsvorsitzenden Theresia Kotzbauer folgte 1991 Marianne Dürgner. Für ihre großen Verdienste wurde Kotzbauer zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Die weiteren Vorsitzenden bis zum heutigen Tag waren Marianne Kellermann (1999 bis März 2015) und seit April 2015 Monika Gleißner.Im Laufe der 40 Jahre gab und gibt es zahlreiche Aktivitäten: die vierteljährliche Namenstagsfeier, das Basteln und den Verkauf der Osterkerzen, den von evangelischen und katholischen Frauen gemeinsam gestalteten Weltgebetstag, Vorträge zu verschiedenen religiösen Themen, die Fußwallfahrt zur Wallfahrtskirche am Habsberg, Fahrten zu Holiday on Ice, das jährliche Weinfest, der Verkauf von Kräuterbüschln an Maria Himmelfahrt, der Besuch der Bergfeste in Sulzbach-Rosenberg und am Frohnberg sowie Kochkurse in der Schulküche. Beim Illschwanger Adventsmarkt lädt der Frauenbund zu Kaffee und Kuchen in den Pfarrstadel ein und ist außerdem dort mit einem Stand vertreten. Jedes Jahr gestaltet der Frauenbund mit dem Männergesangverein und dem Kirchenchor eine Maiandacht in Ödputzberg. Guten Anklang bei den Mitgliedern findet das ökumenische Frauenfrühstück.Der Frauenbund spendete zu vielen Anlässen. So kamen durch Verkauf von Kaffee und Kuchen bei der Typisierungsaktion für einen leukämiekranken Patienten aus der Gemeinde 1400 Euro zusammen.