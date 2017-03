Vermischtes Illschwang

Im Mittelpunkt eines Treffens ehrenamtlicher Mitarbeiter der katholischen Pfarrei Illschwang standen Verabschiedungen, Ehrungen und Worte des Dankes. Pfarrer Markus Priwratzky freute sich über die Teilnahme seines evangelischen Amtskollegen Thomas Schertel und des Bürgermeisters Dieter Dehling. Verabschiedet wurden Resi Hochholzer nach zehn Jahren als Caritas-Sammlerin, Erika Dürgner, die über den gleichen Zeitraum die Kirchenwäsche pflegte, und Andreas Geitner, der in den vergangenen fünf Jahren täglich die Pfarrkirche abgesperrt hat. Ein besonderes Dankeschön galt Angelika Fromm für ihren Einsatz bei den Renovierungsarbeiten in der Gemeindebücherei. Seit zehn Jahren nimmt sich Isabella Riederer der außerschulischen Vorbereitung der Erstkommunionkinder an. Ihr Ehemann Markus Riederer sowie Elisabeth Dürgner gehören mittlerweile seit 15 Jahren dem Pfarrgemeinderat an; er war in der Hälfte dieser Zeit als Vorsitzender und sie als seine Stellvertreterin tätig. - Im Bild von links Erika Dürgner, Resi Hochholzer, Andreas Geitner, Angelika Fromm, Pfarrer Markus Priwratzky, Isabella Riederer und Elisabeth Dürgner; nicht auf dem Foto ist Markus Riederer. Bild: no