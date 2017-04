Vermischtes Illschwang

09.04.2017

13

0 09.04.201713

(no) Sieben Mädchen und drei Jungen wurden am Sonntag Palmarum beim Festgottesdienst durch Pfarrer Thomas Schertel in die evangelische Kirchengemeinde Illschwang eingesegnet. Für die musikalische Mitgestaltung sorgten der Posaunen- und der Kirchenchor.

Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand zogen die Konfirmanden in die St.-Veit-Kirche ein. In seiner Ansprache verglich der Geistliche ihren bisherigen Lebensweg mit einer Wanderung. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, brauche man Landkarte und Kompass, um sich zu orientieren und sich zurecht zu finden. Die jüngere Generation benutze dafür eher das Navi im Handy. "Doch was macht man, wenn man keinen Empfang hat?", warf Schertel als Frage auf.Das eigene Leben könne man mit einer Wanderung vergleichen. Vom Startpunkt, der Geburt, bis zum Lebensende gebe es verschiedene Ziele, Wegkreuzungen und Einmündungen. Bisher sind die Konfirmanden ein gutes Stück ihres Weges bereits vorangekommen. Dabei habe sich schon mehrmals die Marschrichtung geändert. Die meisten Entscheidungen hinsichtlich des Wegs seien bisher von den Eltern getroffen worden."Es gibt einen entscheidenden Wegweiser, nämlich Jesus, der genauso zuverlässig ist wie Karte und Kompass." Schertel erinnerte an die Worte aus der Heiligen Schrift: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich." Jesus mache Vorschläge für einen guten Lebensweg. Er will helfen, die Orientierung nicht zu verlieren. Schertel wies die Konfirmanden darauf hin, dass sie in Zukunft in vermehrtem Umfang immer mehr Entscheidungen selber treffen und immer größere Verantwortung für die Ziele und den Weg dorthin übernehmen müssen. Dabei sei die entscheidende Frage: "Willst du es mit Gott probieren oder nicht?" Er wünschte den jungen Leuten, dass Jesus für sie zum lebensbestimmenden Kompass wird.