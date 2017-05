Vermischtes Illschwang

26.05.2017

Das seit mehreren Tagen gesuchte Jungrind der Rasse "Weiß-blauer Belgier" wurde am gestrigen „Vatertag“ in den Abendstunden von einem Zeugen in Aichazandt gesichtet. Zunächst wurde vermutet, dass das Tier verendet war.

Laut Polizeiangaben erwachte es aber wieder zum Leben als sich ihm Personen näherten. "Das Jungrind wollte seine Freiheit noch ein paar weitere Stunden genießen, musste allerdings schnell merken, dass ein über mehrere Tage andauernder Aufenthalt in Freiheit an tierischen Kräften zehrt", berichtet ein Polizeisprecher. Dem Eigentümer gelang es, unter tatkräftiger Unterstützung einiger Landwirte aus Aichazandt, das Tier einzufangen. Etwas entkräftet, aber wohlauf und unverletzt, wurde es in die heimatliche Stallung zurückgebracht. Der Eigentümer bedankte sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die Unterstützung.