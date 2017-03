Vermischtes Illschwang

06.03.2017

Zum Bericht "Viel Platz für neue Maschinen" aus der SRZ vom 10. Februar:

Unser Dorf soll hässlich werden - dieser Filmtitel inspirierte wohl zur Genehmigung einer 50 m x 20 m großen Lagerhalle am Ortseingang der Gemeinde Illschwang, dem einstigen stolzen Träger des Titels "Schönste Dorferneuerung Europas" - doch das war im Jahr 1992.Eine Lagerhalle schafft Platz für Maschinen - doch schadet dabei nachhaltig dem Ortsbild von Illschwang. Geschmückt mit einer ausdruckslosen Metallfassade in pragmatisch-unschönem Stil steht sie da, in einem fast zynischen Kontrast zum liebevoll gepflegten Hopfengarten des Gartenbauvereins gegenüber, der Dorfbewohnern und Besuchern vor der Kulisse des Kirchbergs gerade Tradition und Heimat näherbringen möchte.Damit verhöhnt das Gebäude nicht nur die mühevolle Arbeit der Heimatpfleger, sondern auch den Wunsch der alteingesessenen Bewohner, wie der in den letzten Jahren stark gestiegenen "Häuslebauer", nach einem idyllischen Ort zum Leben, auf den man stolz sein kann.Noch dazu öffnet ein solcher Neubau Tür und Tor für weitere gesichtslose Gewerbebauten am Ortseingang - statt im dafür vorgesehenen Gewerbegebiet. Durch die "sehr umfassenden Gespräche der Bauherren mit den Behörden" wurde im Herbst 2016 kurzfristig ein "rechtsgültiger Bebauungsplan" von der Gemeinde vorgelegt. Diese Entscheidung erleichtert nun künftigen Bauvoranfragen die Genehmigung zu solchen "Verschandelungen" in der näheren Umgebung des Ortseinganges.Sollten in einem solchen Fall nicht die Interessen und Meinungen aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden, auch im Hinblick auf nachfolgende Generationen? Kann ein unschönes Ortsbild wirklich im langfristigen Interesse des Dorfes sein, oder zählten bei dieser Entscheidung doch nur kurzfristige Einzelinteressen?Man könnte meinen, die Gemeinde Illschwang will sich erneut für den Europäischen Dorferneuerungspreis bewerben. Ironischerweise ist er der Gemeinde vor über 25 Jahren "für das erfolgreiche Bemühen, den unverwechselbaren Charakter des alten Dorfes zu bewahren", verliehen worden.Christoph R. Margraf, IllschwangLeserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.