26.01.2017

Dietersberg. Gegenwärtig zählt der Kapellenbauverein Stifterslohe 110 Mitglieder. Vorsitzender Ludwig Hofmann erinnerte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Michl in Dietersberg an rund 50 Gottesdienste, davon allein 27 Messen, die 2016 in St. Johannes gefeiert wurden. Dort gab es auch vier Taufen.

Ein ehrendes Gedenken galt dem im September verstorbenen Ehrenpräses Lorenz Hägler. In Bildern wurde an sein Wirken in Stifterslohe erinnert. Mit Blumen und einem Essensgutschein dankte Hofmann seiner Frau Waltraud und Vroni Ertel, die sich um die Reinigung und den Schmuck der Kapelle kümmern.Erstmals wurde der Patroziniumsfestgottesdienst von der Band Grenzenlos musikalisch mitgestaltet. Das ökumenische Johannisfeuer fand großen Zuspruch. Die Nachprimiz von Neupriester Daniel Fenk, sowie die Nachfeier des silbernen Priesterjubiläums von Dr. Josef Schierl waren weitere Höhepunkte. Ein trauriger Anlass war das Requiem für den verstorbenen Ehrenpräses Lorenz Hägler. Schon zur guten Tradition gehören das Erntedankfest, das Adventssingen mit dem Heimat- und Trachtenverein Stamm sowie das Krippenspiel am Heiligen Abend.Im vergangenen Jahr kaufte der Kapellenbauverein ein Podium. Ludwig Hofmann fertigte einen neuen Krippenstall an. Seit 25 Jahren ist Rosi Güthe als Kassiererin tätig. Der Vorsitzende, der zuständige Illschwanger Pfarrer Markus Priwratzky und der Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Michael Göth, würdigten diesen Einsatz."In einer Zeit allgemein zurückgehenden Kirchenbesuchs ist es positiv, dass es noch Orte gibt, in denen das geistliche Leben hochgehalten wird", lobte Priwratzky und stellte Ludwig Hofmann als treibene Kraft heraus. Auch Bürgermeister Göth dankte den Stifterslohern für ihren Einsatz. Die Stadt habe ein offenes Ohr für die Belange des Kapellenbauvereins, versicherte er.Ludwig Hofmann warf einen Blick voraus auf geplante Aktivitäten. Das Patrozinium wird am Sonntag, 25. Juni, gefeiert. Bereits zwei Tage zuvor brennt wieder das ökumenische Johannisfeuer. Für heuer ist auch eine Fahrt nach Rothenstadt mit dem Besuch des Grabs von Lorenz Hägler vorgesehen.