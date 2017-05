Vermischtes Illschwang

23.05.2017

Betäubung gescheitert

Wie im wilden Westen: Die Polizei Sulzbach-Rosenberg sucht seit Montag, 16.45 Uhr, im Bereich Illschwang nach einem 18 Monate alten Jungrind der Rasse „Weißblauer Belgier“. Das weiße Rind riss sich in einem Stall im Ortsteil Ödputzberg los und lief in Richtung Herrmannsdorf davon.Als sich das Rind wieder blicken ließ, versuchte ein Tierarzt, es mit einem Narkosegewehr zu betäuben. Er scheiterte jedoch, weil das scheue Tier bei jeglicher Annäherung wieder davonlief. Zuletzt war das Rind am Dienstag gegen 5 Uhr in Haar, einem Ortsteil von Illschwang, unterwegs.Wer das Tier gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter Telefon 09661/8744-0 melden. Die Polizei bittet darüber hinaus die Verkehrsteilnehmer, in diesem Bereich besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren, um eine Kollision zu vermeiden.