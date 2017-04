Vermischtes Illschwang

06.04.2017

Den Waldkauz, seines Zeichens Vogel des Jahres 2017, lernten die Schüler der beiden 3. Klassen der Grundschule Illschwang in einer zweistündigen Präsentation näher kennen. Dr. Katrin Kunz aus der Vogel- und Umweltstation in Regenstauf brachte Bilder und ein präpariertes Exemplar mit. Die Kinder lernten, wie der Waldkauz lebt und was ihn von anderen Eulenarten unterscheidet. Weiter ging es um sein Jagdverhalten und die Anpassung an den Lebensraum. Die Mädchen und Buben erfuhren, wie der Mensch auf die heimische Tierwelt durch die Nutzung der Natur Einfluss nimmt.

Kunz stellte auch die staatlich anerkannte Vogelauffang- und Pflegestation vor, die vom Landesbund für Vogelschutz betrieben wird. Dort gibt es 17 Volieren in verschiedenen Größen. Eine sachgemäße Pflege und eine tierärztliche Betreuung sind jederzeit gewährleistet. Zum Angebot gehören die Beratung und Information über die heimische Vogelwelt und ihren Schutz.