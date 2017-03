Vermischtes Illschwang

06.03.2017

9

0 06.03.2017

Alle Klassen in der Grundschule Illschwang beteiligten sich am diesjährigen Malwettbewerb der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg. Zur Preisverleihung war Franz Kormann in die Schulaula gekommen. Für die besten Bilder gab es auch heuer wieder tolle Preise.

Rektorin Renate Sekura zeigte sich höchst erfreut, dass sich die Schüler beim diesjährigen Malwettbewerb so ins Zeug legten. Das Thema "Freundschaft ist bunt" habe Mädchen und Jungen in gleicher Weise angesprochen. Bei der Umsetzung haben sich die Schüler sehr kreativ gezeigt. Sie dankte auch den Lehrkräften, die im Kunstunterricht die entsprechenden Impulse setzten. Für die Jury sei es nicht leicht gewesen, in jeder Klasse die drei besten Arbeiten auszuwählen. Sekura dankte der Raiffeisenbank, dass sie für die Besten wieder attraktive Preise spendiert hatte.In diesem Jahr konnten die Ausgezeichneten zwischen einem Magic Zauberhut, zwei verschiedenen Gesellschaftsspielen, einem wertvollen Malset und einem Kinogutschein auswählen. Franz Kormann wollte von den Schülern wissen, was sie sich unter guter Freundschaft vorstellen. Danach nahm er, gemeinsam mit Renate Sekura, die Preisverteilung vor.PREISTRÄGER DES RAIBA-WETTBEWERBS:Klasse 1: Sanna Wilimsky; Max Maiß und Maja Knarr - Klasse 2a: Maximilian Luber, Laura Herbst und Rosina Geitner - Klasse 2b: Emma Meister, Lora Alkusein und Leni Hubner - Klasse 3a: Luis Büttner, Leonie Loresch und Tom Wolfram - Klasse 4: Salinda Sperber, Raphael Forsthofer, Mia Rogenhofer und Franka Götz