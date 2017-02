Vermischtes Illschwang

Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter gegen 0.30 Uhr eine Glastür im Eingangsbereich auf und gelangten so in die Räume des Geldinstituts, das zur Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg gehört. "Der Tresor schien ihnen offensichtlich unüberwindbar, weswegen sie die Räume ohne Beute verließen", heißt es im Polizeibericht. Der Schaden an der Tür liegt bei rund 1000 Euro.Die Geschäftsstelle in Illschwang ist 2013 umgebaut worden. Sie verfügt über Büros und einen rund um die Uhr zugänglichen Bereich, in dem ein Geldautomat untergebracht ist. Im selben Gebäude befindet sich eine Bäckereifiliale.Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09621/8900.