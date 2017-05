Vermischtes Illschwang

04.05.2017

17

0 04.05.201717

Mit einem großen Festabend im Landhotel Weißes Ross feiert der Schützenverein Illschwang am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr sein 125-jähriges Bestehen. Auf einige Jubilare warten besondere Ehrungen, und ein Blick in die Geschichte erinnert an Meilensteine.

Seit 1958 an der Kette

Vier Tage lang gefeiert

Aufstieg in die Landesliga

(no) Gegründet wurde der Schützenverein im Jahr 1892 von 14 Personen. Zwischen den beiden Weltkriegen löste er sich auf.Die Wiedergründung erfolgte am 18. Dezember 1952. 24 Personen waren bei dieser Versammlung mit dabei. Zum Schützenmeister wählten sie Karl Burger, zu seinem Vertreter Johann-Georg Übler aus Pesensricht. Für die Kasse war Johann Übler aus Gehrsricht zuständig. Mit der Wiedergründung beschloss der Verein auch seinen Beitritt zum Schützengau Sulzbach-Rosenberg.1957 war die Zahl der Mitglieder auf 40 gestiegen. Im gleichen Jahr bekamen Josef Hartinger, Georg Nägerl und Hans Pollety sen. für besondere Verdienste um den Schießsport das goldene Bundesabzeichen des Oberpfälzer Schützenbundes verliehen.Ab 1958 fanden an drei Schießständen jeden Samstag Übungsschießen statt. Das erste Königsschießen mit neu angeschaffter Kette gab es 1958. Ein Jahr später konnte eine Damenmannschaft zusammengestellt werden. Die Schützinnen waren beim Neujahrsschießen 1960 erstmals im Einsatz. 1960/61 gab der Schützenverein seinen Einstand im Rundenwettkampf, wobei gleich ein zweiter Platz heraussprang. Von 1965 bis 1968 feierten die Illschwanger Schützen vier Gruppensiege im Rundenwettkampf.1970 gab es ein Eröffnungsschießen aus Anlass der Erweiterung auf fünf Schießstände. Die Mitgliederzahl war inzwischen auf 85 gestiegen. 80 Jahre feierten die Schützen mit einem großen Preisschießen, das 467 Teilnehmer anlockte. Im gleichen Jahr ging beim Damen-Rundenwettkampf erstmals ein Team mit Illschwanger Schützinnen an den Start. In der Saison 1976/77 fanden erste Übungsabende für den Nachwuchs statt. Der Verein beschloss die Anschaffung von Schützenhemden mit gesticktem Abzeichen und Binder.Mit den Mitgliederzahlen ging es beständig nach oben. So zählte der Verein im Jahr 1980 insgesamt 153 Mitglieder. Im gleichen Jahr stellte die Familie Nägerl das Dachgeschoss über dem neuen Saal zum Ausbau zur Verfügung. Im Juli 1980 gab es ein Stand-Eröffnungsschießen. 1982 beschlossen die Mitglieder die Eintragung ins Vereinsregister.Der absolute Höhepunkt in der Geschichte des Illschwanger Schützenvereins war das 100-jährige Gründungsfest, das 1992 mit einem große Programm an vier Tagen gefeiert wurde. Verbunden damit war das Gauschießen des Schützengaus Sulzbach-Rosenberg. Mit der Schützengesellschaft Birgland/Betzenberg ging man eine Patenschaft ein. Beschlossen wurde für das Jubiläum die Anschaffung einer Vereinsfahne, gefertigt in den Werkstätten der Regens-Wagner-Stiftung im Kloster Michelfeld. Festausschussvorsitzender beim 100-Jährigen war Richard Koller; das Amt des Schützenmeisters hatte damals Georg Franz inne.Im Jubiläumsjahr konnte der Aufstieg der Rundenwettkampfmannschaft in die Landesliga gefeiert werden. Lorenz Geitner, Werner Gleißner, Karl Karg, Edeltraud Koller und Hans Loos sorgten für diesen großartigen sportlichen Erfolg. 2001 erfolgte die Ernennung von Georg Franz zum Ehrenschützenmeister sowie von Herbert Nägerl und Sieglinde Huber zu Ehrenmitgliedern.Im Jubiläumsjahr 2017 steht Bruno Müller an der Spitze des Schützenvereins. Er folgte in diesem Amt auf die beiden Urgesteine Georg Franz und Ernst Danhauser.