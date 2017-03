Vermischtes Illschwang

Freiwillige Tauschaktionen gibt es nicht nur in Feld und Flur, sondern auch im "Hulzberch". Näheres dazu erfuhren jetzt die Waldbesitzer aus den Gemeinden Illschwang und Birgland. Sie erlösten 2016 eine sechsstellige Summe auf dem Holzmarkt.

Die Jahreshauptversammlung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Illschwang-Birgland im Landhotel Nägerl leitete der 2. Vorsitzende Dieter Dehling. Er entschuldigte den Vorsitzenden Hans Schmid, der sich zur Zeit auf Reha befindet.Die Waldbesitzervereinigung Illschwang-Birgland ist eine der kleinsten in der Oberpfalz, sagte der Geschäftsführer Reinhard Rösel. Ihre 376 Mitglieder besitzen 4580 Hektar Wald. Daraus vermarkteten sie im vergangenen Jahr Holz für knapp 700 000 Euro, das sie in 11 338 Einheiten an die Abnehmer lieferten. Hauptkunden sind die Sägewerke Heckenstaller, Spies, Gelo und Klausner. Die Schule, das Freibad, die katholische Kirche und der Landgasthof Nägerl in Illschwang heizen mit 5500 Kubikmetern Hackschnitzel von den Mitgliedern der WBV.Die Maschinen der Vereinigung seien nicht mehr so gut ausgelastet und verursachten 2016 hohe Reparaturkosten. Die Forstbetriebsgemeinschaft werde den großen Schneidspalter aus dem Programm nehmen.Der Kassenbericht enthielt positive Zahlen. Prüfer Josef Hummel fand keine Beanstandungen und erteilte mit dem Ja der Versammlung dem Vorstand die Entlastung.Die Referentin des Nachmittags, Kerstin Walch, sprach über die Möglichkeit des freiwilligen Landtauschs auch im Wald. Wenn sich die Beteiligten einig sind, wird ein Antrag an das Amt für Ländliche Entwicklung gestellt. Es informiert und berät die Tauschpartner. Abschließend wird das Gebiet vermessen und der Plan erstellt. Diese Unterlagen werden dann noch im Grundbuch verbrieft.Vorteil der Freiwilligkeit ist, dass keine Vermessungskosten anfallen. Lediglich Grenzsteine und die Gebühren für die Feldgeschworenen sind zu bezahlen. Genaue Information dazu gibt es bei Kerstin Walch, Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth, 09631/79 20-310.Bürgermeister Dieter Dehling bedankte sich bei der Referentin mit einem Geschenk. Forstdirektor Richard Scheckelmann informierte anschließend über Waldförderprogramme und Fortbildungskurse.Der Vorsitzende der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberpfalz, Josef Liegl, ging der Frage nach, warum die WBV den Dachverband brauche. Die Sägeindustrie laste heutzutage ihre Kapazitäten konsequent aus. Eine einzelne WBV habe keine Chance, noch einen Auftrag zu bekommen. Nur gemeinsam seien die Waldbesitzer auf Augenhöhe mit den Sägewerken. Sie holten sich in einer Zeit, in der in Bayern weniger Holz geschlagen werde, Material auch aus dem Ausland. Entfernungen spielten keine Rolle.Einen Ausblick auf das kommende Jahr gab Geschäftsführer Reinhard Rösel. "Die Holzpreise bleiben stabil. Besonders Stammholz ist gesucht", schätzte er die Lage ein. Wer einen Einschlag oder eine Durchforstung plane, sollte am besten ihn oder Förster Hans Eiber kontaktieren. Die Preise stünden derzeit günstig.Eiber kündigte einen Seilwinden-Starkholzkurs an, der am Dienstag, 7. März, bei Betzenberg läuft. Beginn ist um 8.30 Uhr. Anmeldung bei Förster Hans Eiber, 0173/7 53 07 43. Des weiteren werde für die neue Kapelle am Jugendhaus Fichten- und Lärchenholz von Spendern gesucht.