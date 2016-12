Weihnachtliche Stunde der Grundschüler in der Vituskirche

Vermischtes Illschwang

Ein abwechslungsreiches Programm bot die Grundschule Illschwang wenige Tage vor dem Heiligen Abend bei ihrem Spielen, Singen und Musizieren in der Vituskirche. Für die Zusammenstellung und die Vorbereitung waren Konrektor Hans Winkler und Förderlehrerin Ingrid Biebl verantwortlich. Rektorin Renate Sekura dankte den beiden Kirchengemeinden für die Gelegenheit, die Aufführungen im Altarraum des simultanen Gotteshauses zu zeigen. Im Anschluss an das einstündige Programm lud der Elternbeirat die Besucher und Mitwirkenden zu Glühwein, Kinderpunsch und Leberkässemmeln in die Aula der Schule ein. - Im Bild sind Schüler der Klasse 2 a zu sehen, die für ihren Beitrag eine Mischung aus einem Krippenspiel und sanften vorweihnachtlichen Weisen einstudiert hatten. Bild: no