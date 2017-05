Vermischtes Illschwang

02.05.2017

5

0 02.05.2017

Die Vituskirchweih ist und bleibt ihr Kerngeschäft, aber beileibe nicht der einzige Programmpunkt. Für die Kirwagemeinschaft Illschwang gibt es das ganze Jahr über was zu tun.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende Christopher Herzog, über acht Neueintritte im Jahr 2016. Damit stieg die Mitgliederzahl auf 163. Herzog erinnerte bei der Jahreshauptversammlung an die wichtigsten Aktivitäten.Höhepunkt war die Vitus-Kirwa Ende Mai. In acht Tanzproben hatten sich die Paare auf das Ereignis vorbereitet. Vertreten waren die Mitglieder beim Kreiskirwatreffen in Heringnohe, beim Priesterjubiläum von Pfarrer Dr. Josef Schierl und bei der Sportheimeinweihung des SVI.Des Weiteren erwähnte er das Kirwaessen in Aichazandt, den Besuch des Annabergfests, die Fahrt zum Gäubodenfest und die Winterwanderung. Unter der Regie der Kirwagemeinschaft lief die Nikolausaktion ab. Bei der Illschwanger Dorfweihnacht gab es einige Arbeitseinsätze.Die Schatzmeisterin Selina Donhauser erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Besonders erwähnte sie die Spenden von je 250 Euro für die Feuerwehr Illschwang und die Retter vor Ort. Kassenprüfer Florian Roth bestätigte eine einwandfreie Abwicklung der Geschäfte, womit der Vorstand entlastet werden konnte.Bürgermeister Dieter Dehling lobte die aktive Kirwagemeinschaft, was sich an den ständig steigenden Mitgliederzahlen zeigt. Er wies besonders auf die neuen Ortseingangsschilder hin. Vereinen bieten sie die Möglichkeit, die Bevölkerung auf wichtige Termine hinzuweisen - zum Beispiel auf die Vituskirchweih.Gefeiert wird sie heuer von Samstag, 17. Juni, bis Montag, 19. Juni. Auf die Besucher wartet eine Neuerung, denn zum ersten Mal wird auch der Illschwanger Kindergarten den Baum austanzen. Der Verein beteiligt sich an Pfingsten am 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Sunzendorf.Einstimmig beschlossen die Mitglieder eine Satzungsänderung. Die Zahl der Beisitzer wird bei den nächsten Wahlen von zwei auf vier erhöht.