Wirtschaft Illschwang

10.02.2017

10.02.2017

Den nächsten Schritt bei der Vergrößerung ihres Unternehmens geht derzeit die Familie Hartmann. Bestärkt haben sie darin vor allem zwei Aspekte.

Beeindruckt von der Entwicklung des Metallbau-Fachbetriebs Hartmann zeigten sich die Mitglieder der CSU/BV-Gemeinderatsfraktion Illschwang und Bürgermeister Dieter Dehling. Sie besichtigten den Rohbau der neuen Produktions- und Lagerhalle im Gewerbemischgebiet Am Kohlberg.Dehling lobte den Unternehmungsgeist von Heribert und Rosi Hartmann. "Für die Gemeinde ist es wichtig, solche Betriebe vor Ort zu haben, die auf Weiterentwicklung großen Wert legen", betonte er.Nach seiner Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker von 1986 bis 1990 blieb Heribert Hartmann noch fast zehn Jahre als Geselle bei der Schlosserei Kalkbrenner in Rosenberg. Dabei sammelte er in vielfältiger Weise Berufserfahrung. Anschließend arbeitete er bis 2004 bei der Firma RTW in Unterschwaig.Zu diesem Zeitpunkt entschloss er sich, in Illschwang einen eigenen Betrieb aufzubauen. Er nutzte dazu leerstehende landwirtschaftliche Gebäude am Hammerweg, an denen er einiges umbaute. 2007 erweiterte er die Räume um 250 Quadratmeter.Für Heribert und Rosi Hartmann war es höchst erfreulich, als sich Sohn Fabian entschloss, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Gegenwärtig besucht er die Meisterschule. Dadurch ist ein Fortbestand der Firma in der nächsten Generation gesichert.Dieser Umstand sowie die gute Konjunktur im Handwerk bestärkten die Familie, einen Neubau anzupacken. Um das vorgesehene Grundstück nutzen zu können, waren sehr umfassende Gespräche mit den Behörden erforderlich. Die Baumaßnahme wurde im Oktober 2016 konkret in Angriff genommen, als ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorlag. Durch eine Fernwärmeleitung ist es möglich, die Hackschnitzelheizung im bestehenden Anwesen mit zu nutzen. Auch die bisherigen Räumlichkeiten werden weiterhin Verwendung finden.Die neue Produktions- und Lagerhalle, mit Sozial- und Büroräumen, hat Ausmaße von 50 mal 20 Metern. Sie wurde in Leichtbauweise errichtet. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres geplant. Zuletzt wurden die Fenster eingesetzt. Der Betrieb hat gegenwärtig fünf Beschäftigte, wobei sich Rosi Hartmann um das Büro kümmert. Schwerpunkte der Firma sind die CNC-Rohrbiegerei und Schlosserarbeiten aller Art.Mit dem neuen Gebäude kann der Maschinenpark weiter aufgerüstet werden. Im Laufe der Jahre entstanden Geschäftsverbindungen auch zu Betrieben außerhalb der Region. Großer Wert wird darauf gelegt, auf die speziellen Wünsche der Kundschaft einzugehen.