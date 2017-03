Urkundenverleihung an Landhotel Weißes Ross

Wirtschaft Illschwang

22.03.2017

Zwölf Hotels in Deutschland, darunter auch das Weiße Ross in Illschwang, können sich über eine besondere Auszeichnung im Gourmetbereich freuen: Harald Schaffer, Regionsverkaufsleiter der Firma Wiltmann, einem westfälischen Wursthersteller, überreichte die Urkunde "Wurst-Cup 2017" an Susanne und Hans-Jürgen Nägerl.

In dem Wettbewerb ging es um das "ausgezeichnete Frühstück". Den Ausschlag für die Zuerkennung der Urkunde an das Weiße Ross gab die hausgemachte, hochwertige und vielfältige Auswahl an Wurst und Schinken, welche hier den Gästen beim Frühstücksbüfett angeboten wird. Die Idee zum Wettbewerb kam von Wiltmann. Mit Hilfe des Gourmet-Magazins "Der Feinschmecker" wird sie seit 2014 umgesetzt.