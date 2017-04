Freizeit Immenreuth

Kirchenpingarten. Das dritte Frankenpfälzer Bulldogtreffen am Sonntag, 7. Mai, ist ein Familienfest für Groß und Klein. Die Organisatoren erwarten einen riesigen Aufmarsch von Treckern und Schleppern aus vielen Jahrzehnten. Oldtimerfans aus dem ganzen nordbayerischen Raum und darüber hinaus werden ihre Schmuckstücke auf dem Gelände beim Feuerwehrgerätehaus und dem Sportplatz ausstellen. Bei den Rundfahrten wird der unverwechselbare Klang dieser Fahrzeuge durch die Frankenpfalz tönen.

Organisator Peter Heser setzte alles in Bewegung um im Rahmenprogramm altes Handwerk wieder lebendig werden zu lassen. Mit dem Bulldogtreffen verbunden sind Vorführungen. Die Besucher können Drechslerei, Besenbinder, eine alte Wanderbrennholzsäge, eine große, motorisierte Fuchsbandsäge, Rechenmacher, Korbflechter, eine Feldschmiede und eine Filzerei bestaunen. Außerdem sind Dekoarbeiten aus Schiefer zu sehen, das Ausbuttern die Imkerarbeit.Zu bewundern gibt es moderne Landmaschinen, altes landwirtschaftliches Gerät, Dreschvorführungen, Feuerwehrleiter, Bagger, Hebebühne oder ein Oldtimerlastkraftwagen. Ein Höhepunkt wird der Probelauf eines 9-Zylinder-Sternmotors mit 280 Pferdestärken, der einst ein Agrarflugzeug vom Typ PZL-104 Wilga in die Lüfte hob. Wie viele PS die Oldtimertraktoren selbst leisten, können ihre Besitzer auf dem Leistungsprüfstand, einer Zapfwellenbremse, testen lassen. Für Kinder gibt es eine Hindernisbahn für Tretbulldogs, eine Holzkegelbahn, Holztraktoren zum Bemalen und Zersägen. Hüpfburg und Kinderschminken ergänzen das Angebot. Angeboten werden zudem Kaffee und Kuchen sowie backfrische "Küchla". In einem zum Saugrill umgebauten Mähdrescher wird ein Schwein knusprig gebraten.Das Bulldogtreffen startet am Sonntag, 7. Mai, um 9 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen. Von 9 bis 11 Uhr treffen die Oldtimer ein, die gegen 13.30 Uhr zu einer Ausfahrt starten. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Dem Treffen ist ein "Vorglühabend nach Frankenpfälzer Art" am Samstag ab 19 Uhr vorgeschaltet.