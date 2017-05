Freizeit Immenreuth

19.05.2017

6

0 19.05.2017

(bkr) Mit den Gästen kamen leider auch die Wolken und erste Regenschauer. Wie hätte das auch anders sein sollen. Die negativen Erfahrungen machen die Verantwortlichen des Naturerlebnisbades im Kemnather Land fast jedes Jahr. Nur am Freitag lockte die Sonne die ersten 100 Badegäste an. Die Temperaturen der vergangenen Tage hatten das Wasser auf 21 Grad erwärmt. Für "Warmduscher" vielleicht noch etwas zu niedrig. Doch verspricht der erste Tag viel Badevergnügen im familienfreundlichen Bad. Wasserwacht, Helfer vor Ort, Bergwacht und Jugendfeuerwehr stellten sich bei der Eröffnung mit ihren Ausrüstungen vor. Im Juni ist ein richtiger Gesundheitstag mit viel Fitness geplant, kündigt Geschäftsführer Heinz Lorenz an. Nun dürfen die Gäste auf sonnige Tage hoffen. Für Abwechslung ist im Naturerlebnisbad immer gesorgt.