Politik Immenreuth

14.05.2017

17

0 14.05.201717

Reaktionen auf Baumfällaktion bei der Familienferienstätte vor einigen Wochen blieben nicht aus. Im Rathaus gingen zahlreiche Anfragen ein, ob der "Kahlschlag" vor einigen Wochen zulässig sei.

(bkr) "Alles rechtens", informierte Bürgermeister Heinz Lorenz den Gemeinderat. Johann Weber, Leiter der Außenstelle Kemnath des Amtes für Landwirtschaft Tirschenreuth, teilte dazu mit, dass es sich bei dem Holzeinschlag nicht um eine genehmigungspflichtige Rodung nach dem Bayerischen Waldgesetz, sondern um eine reguläre, legale Hiebsmaßnahme gehandelt habe. Dazu stellte er fest, dass zahlreiche, aus Naturverjüngung entstandene jüngere Eichen, Vogelbeeren und Birken stehen gelassen wurden. Zudem seien zwei Dutzend Altkiefern als Samenbäume auf der Fläche belassen worden, um eine Kiefernverjüngung zu ermöglichen.Keine großen Widersprüche und Einwendungen lagen zur dritten Änderung des Bebauungsplans "Steinäcker" vor. Soweit diese erhoben wurden, waren sie bereits Gegenstand der vorangegangenen Änderungen. Der Gemeinderat verwies dabei auf die früher ergangenen Stellungnahmen. Neu aufgenommen wurden jedoch Bauflächen in den bestehenden Koppelarealen, um dort eine spätere Bebauung zu ermöglichen.Zum Breitbandausbau berichtete Lorenz, dass die Arbeiten ausgeschrieben sind und die Angebotsfrist bis 29. Mai läuft. Im Juni oder Juli ist ein Bürgergespräch über das weitere Verfahren vorgesehen. Beratungen der betroffenen Anwesen folgen.Keine Einsprüche gab es zum Antrag von Wilhelm Kausler im Alten Dorf zur Auffüllung einer Ackersenke sowie zum Einbau von Garagen in einen ehemaligen Stall mit Teilabbruch der Scheune und der Tektur zum Einbau von Dacherkern am Wohnhaus von Bettina und Peter Wolf, Altes Dorf. Jürgen Reger aus Plößberg möchte beleuchtete Werbetafeln am Gebäude Droiacker 2 anbringen. Für die über einen Quadratmeter große Tafel zur Straßenseite bedarf es noch der Genehmigung durch das Straßenbau- und Landratsamts.Kurzfristig reichte Silvia Pernsteiner, Regensburg, eine Bauvorlage für zwei Wohngebäude am Ortsausgang der Kemnather Straße ein. Josef Prechtl (CSU) beanstandete die Höhe der Gebäude. Lorenz erinnerte an eine frühere, vom Landratsamt Tirschenreuth negativ beschiedene Bauvorlage für die Errichtung von drei Gebäuden auf dem Grundstück durch die Antragstellerin.