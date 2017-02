Birken fallen für Strom

Politik Immenreuth

08.02.2017

Die Motorsäge schafft beim Naturerlebnisbad Tatsachen. In einer Eilaktion fällt der Maschinenring Tirschenreuth am Wochenende rund 30 Bäume, überwiegend Birken. Dem Freizeitgelände rund um den Pavillon fehlt nun sein einladender Charakter.

Seit längerem gibt es Beschwerden über den Verlust von Bäumen in der Gemeinde. Ein Bürger beklagt die Zerstörung eines rund 900 Quadratmeter großen Biotops westlich der Staatsstraße 2117 Richtung Friedhof im Gewerbegebiet West. Ein anderer meldet eben das Abholzen im Bereich des Naturerlebnisbades beidseits der Hochspannungsleitung und schimpft über die "Verschandelung und Lebensraumzerstörung hohen Grades". Die Strukturvielfalt für verschiedene Vogelarten, 25 wurden bei einer Vogelstimmenwanderung gezählt, ging verloren. Den parkenden Autos der Badbesucher spendeten die rund 45 Jahre alten Bäume Schatten.Initiator der Fällaktion war allerdings nicht der Motorradclub, der das Areal seit einigen Wochen als Vereinsgelände nutzen kann. Auf Anfrage informiert die Gemeinde Immenreuth über Pläne des Stromversorgers Bayernwerk, die Starkstromtrasse von Marktredwitz nach Pegnitz zu ertüchtigen. 70 Masten müssten dazu erhöht oder ausgewechselt werden. Zwei dieser Masten stehen im Immenreuther Gemeindegebiet - am Zeltlager- und Campingplatz beim Naturerlebnisbad.Um die Stromversorgung der Stadt Pegnitz während der Bauphase sicherzustellen, sollen Ersatzmasten aufgestellt werden. Aus technischen und Sicherheitsgründen sind auch hier die Sicherheitsabstände zu Bäumen zu berücksichtigen. Die genehmigte Baumaßnahme wird entweder noch in diesem oder im kommenden Jahr durchgeführt. Der Maschinenring erhielt vom Bayernwerk den Auftrag, die Ausbaustrecke im Sicherheitsbereich frei zu stellen. Die Untere Naturschutzbehörde war mit eingebunden. Sie machte Ersatzpflanzungen zur Auflage.Hoffnung auf mehr Grün zur Auflockerung und Bereicherung der Natur besteht in der Absicht der Kommune, in diesem Jahr umfangreiche Heckenpflanzungen vorzunehmen. Laut Bürgermeister Heinz Lorenz soll im Bereich des Baugebietes Plößberg eine 140 Meter lange und fünf Meter breite Hecke als Ausgleichsmaßnahme für ausgewiesene Baugebiete errichtet werden. Weitere Pflanzaktionen stehen bei der Baumallee Richtung Ahornberg an, Begrünt werden sollen das Marterl sowie die Verkehrsinseln im Baugebiet Steinäcker.Der Kahlschlag beim Pavillon lässt aber erkennen, welche Auswirkungen die "Monstermasten" der geplanten Gleichstromtrasse für die Gemeinde gehabt hätten. Nach den ersten Ausbauplänen 2014 verlief der Vorzugskorridor von Kulmain kommend, südlich am Umspannwerk und der Familienferienstätte vorbei, quer durch die Gabellohe und über das Naturschutzgebiet Heid- und Hirschbergweiher nach Beerhof.