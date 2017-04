Politik Immenreuth

27.04.2017

131 342 Euro sollte die Gemeinde Immenreuth Peter Merkl noch bezahlen. Diese Summe wollte der ehemalige Bürgermeister beim Verwaltungsgericht in Regensburg einklagen. Er scheitert mit seinem Versuch auf ganzer Linie.

Falsche Reihenfolge

Freizeit vor Geld

(bkr) Merkl war bis 30. April 2014 drei Wahlperioden lang hauptamtlicher Bürgermeister. Nach seinem Ausscheiden hatte er bei der Gemeinde Forderungen über seine 18-jährige Amtszeit geltend gemacht. Die darin enthaltenen Reisekosten zwischen 1. November 2013 und seinem Amtsende waren ihm entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ausbezahlt worden. Was blieb war ein Betrag von 131 342 Euro.Diesen Betrag hatte Merkl aufgrund von Mehrarbeit, Vergütung für Gemeinderats- und Ausschusssitzungen, Urlaubsabgeltung, Reise- und Handykosten und Ausgaben für einen Blumenstrauß errechnet. Doch das Verwaltungsgericht verminderte in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch die Summe zunächst auf 128 730 Euro. Die ebenfalls beantragten außergerichtliche Anwaltskosten von 2612 Euro hätte Merkl zuerst bei der Gemeinde einfordern müssen, lautete die Begründung. Und schließlich wies das Gericht unter Vorsitzendem Richter Dr. Harald Thomann in seinem Urteil die Klage ganzheitlich ab und legte dem Kläger die Kosten des Verfahrens auf.Der Finanzbeamte Peter Merkl wurde am 1. Mai 1996 Immenreuths Bürgermeister und zum Amtsrat, Besoldungsstufe A 12, ernannt. Neben seinen Dienstbezügen erhielt er eine monatliche Aufwandsentschädigung von damals 400 Mark, die bis zum Ende der Amtszeit auf rund 300 Euro anwuchs. Am 1. Januar 1998 erfolgte die Beförderung zum Oberamtsrat (A 13). Zudem übernahm er in Personalunion die Tätigkeit als Geschäftsstellenleiter der Gemeindeverwaltung und fungierte während seiner Dienstzeit als Geschäftsführer der Naturerlebnisbad GmbH. Der Gemeinderat stellte ihn zusätzlich noch monatlich für zehn Stunden zur Ausübung seiner Nebentätigkeit als Geschäftsführer der Familien-Ferienstätte Immenreuth vom Dienst frei.In der mündlichen Verhandlung verwies das Gericht auf die dreijährige Verjährungsfrist von Forderungen, die Ausschließungsfrist von sechs Monaten bei Reisekosten und den Anspruchsrahmen auf Besoldung für Beamte, der auch nicht durch Gemeinderatsbeschluss überschritten werden darf. Das Gericht machte auch darauf aufmerksam, dass bei Mehrarbeit der Freizeitausgleich Vorrang vor Bezahlung habe. Nicht in Anspruch genommener Urlaub sei nur unter ganz strengen Voraussetzungen finanziell abgeltbar. Dabei sah das Gericht die monatlich geforderten, hälftigen Handykosten von 14,34 Euro ebenso von der monatlichen Aufwandsentschädigung abgedeckt an wie die Auslagen für einen Blumenstrauß von 18 Euro.Eingehend erörtert wurde die Frage, inwieweit überhaupt wöchentliche Mehrarbeit von 1,3 Stunden oder insgesamt 900 Stunden angefallen sind. Merkl wollte hier eine rückwirkende Vergütung von 23 526 Euro. Auch hier gelte der Grundsatz des Freizeitausgleichs, argumentierten die Richter. Ungeachtet dessen hätte es für die Mehrarbeit als Geschäftsleiter der Kommune eines Gemeinderatsbeschlusses bedurft. Rechtsanwalt Johannes Schlegel, Vertreter der Gemeinde, verwies auf die freie und nicht besetzte Stelle des Geschäftsleiters im Stellenplan der Kommune. Auch sei geeignetes Personal in der Gemeindeverwaltung vorhanden gewesen, diese Funktion zu übernehmen. Eine Überlastung des ehemaligen Bürgermeisters zweifelte das Gericht angesichts der vorgebrachten Gründe und einer fehlenden Anzeige beim Gemeinderat an, was in die Feststellung mündete: "Vielleicht war es ein Männerproblem."Den Rückgriff der Klägerseite auf die Auszahlung von Mehrarbeit an die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, wies das Verwaltungsgericht mit dem Hinweis zurück, dass Beamtenrecht nicht mit Tarif- und Verwaltungsrecht vergleichbar sei.95 672 Euro betrugen die Forderungen für nicht beanspruchten Erholungsurlaub. 314,5 Tage Alt-Urlaub wurden 2007 bei der Einführung der digitalen Zeiterfassung auf Wunsch von Peter Merkl nacherfasst und in das System eingepflegt. Das Gericht sah den Urlaubsanspruch bis 2012 als verjährt an. Es machte darauf aufmerksam, dass Urlaub in natura einzubringen sei, um seinen Zweck zu erfüllen. Es sei unsinnig, Urlaub jahrelang fortzuschreiben und sich dann ausbezahlen zu lassen.Das Gericht verwies auf die Möglichkeit der Urlaubsvertretung durch einen zweiten Bürgermeister und fehlende Urlaubsanträge. Merkl sei zudem über den aufgesparten Urlaub unterrichtet gewesen und vom Gemeinderat mehrmals aufgefordert worden, Urlaub zu nehmen. Sein Engagement für die Gemeinde zog Rechtsanwalt Johannes Schlegel in der mündlichen Verhandlung nicht in Zweifel. Diese war mit Bürgermeister Heinz Lorenz und Geschäftsstellenleiter Wolfgang Kilgert als Zeugen vertreten. Peter Merkl ließ sich in Abwesenheit von der Rechtsanwaltskanzlei Schule aus Weiden vertreten.