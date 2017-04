Politik Immenreuth

26.04.2017

Mehlmeisel. (bkr) Die öffentlichen Sitzung des Gemeinderates dauerte keine zehn Minuten. Ein Grund dafür war laut Bürgermeister Franz Tauber, dass aufgrund des noch fehlenden Haushaltsplans 2017 keine Beschlüsse über Investitionen gefasst werden konnten.

Tauber gratulierte zu Beginn der Sitzung Gremiumsmitglied Alexander Pscherer zur Wahl zum Vorsitzenden des CSU-Ortsverbands. In den Bekanntgaben informierte Tauber über den Breitbandausbau. Dieser laufe zu seiner Freude bei den Spülbohrungen wieder auf Hochtouren. Hinter dem Rathaus traten allerdings Komplikationen auf und es müssen neue Leitungswege gefunden werden. Die Technik der Spülbohrung dürfe zudem nicht im Wasserschutzgebiet angewendet werden, unterrichtete Tauber. "Aber es geht voran."Der Bürgermeister berichtete weiter, von der ersten angebotenen Aktion, nicht mehr ganz so mobile Bürger zur Commerzbank nach Wunsiedel mit einem Bus zu bringen. 14 Personen hatten das Angebot angenommen. Sie wurden in der dortigen Geschäftsstelle mit einem kleinen Geschenk, Kaffee und Kuchen empfangen, die Damen erhielten zudem eine Rose. Außerdem wurde Fahrtteilnehmern der Umgang mit den Automaten erklärt.Der Bürgermeister setzte außerdem auf die Leistungsfähigkeit der Telekom, denn für die Geschäftsstelle in Mehlmeisel müsste nur noch die Leitung frei geschaltet werden. Bis es so weit sei, werden die wöchentlichen Fahrten nach Anmeldung zur Bankfiliale in Wunsiedel fortgesetzt.Auch die Arbeiten am Freizeit- und Kinderland laufen laut Bürgermeister nach Plan. "Eine Menge Erdreich muss noch bewegt werden und in den nächsten Wochen wird das Gelände Gestalt annehmen", teilte Tauber mit.