28.04.2017

Einstimmigkeit herrscht bei der Jungen Union (JU). Bei den Neuwahlen von Bürgermeister Heinz Lorenz und Ehrenvorsitzendem Bernhard Söllner Neuwahlen gibt es keine Nein-Stimmen.

(bkr) Vorsitzender bleibt Andreas Popp. Er erhält aber neben Bernhard Schmid mit dem bisherigen Kassier Johannes Frauenholz einen neuen Stellvertreter. Die Kassen führt künftig Moritz Ullmann. Schriftführer ist Michael Heser, Beisitzer sind Christoph Keisinger, Sebastian Heser, Stefan Popp, Matthias Bayer und Felix Ullmann. Revisoren bleiben Daniel Kainz und Johannes Braun. Weiterhin werden Bernhard Schmid, Matthias Bayer, Felix Ullmann, Johannes Frauenholz, Michael Heser, Stefan Popp und Christoph Keisinger die JU als Delegierte bei den Kreisversammlungen vertreten.Im Punreuther Feuerwehrgerätehaus hielt Andreas Popp Rückblick auf die zurückliegenden Monate. Er erinnerte an das Kirwaessen im Oktober und die erfolgreiche Nikolausaktion im Dezember. Alle erhaltenen Spenden kamen dem Feuerwehrnachwuchs zugute. 300 Euro betrugen die Ausgaben für D-Strahlrohre, Verteiler und Schläuche sowie 100 Euro für den Bollerwagen. Zwei Gespanne bewältigten die Christbaumabholaktion mit abschließenden Helferessen auf dem Hubertushof. Innerhalb von drei Wochen waren die 50 Plätze für den vierten Skiausflug in die Zillertal Arena im Januar ausverkauft, freute sich Popp.Bevor Bürgermeister Lorenz die kommunale Entwicklung in den Vordergrund rückte, lobte er die Aktivitäten der Jungen Union. Den jährlichen Vereinskalender bezeichnete er als Aushängeschild der politischen Jugendorganisation. Viel sei in den vergangenen Jahren in der Gemeinde auf den Weg gebracht worden. Die geschaffenen bleibenden Werte führten zu einer hohen Verschuldung, weshalb im Haushalt 2017 Sparsamkeit angesagt sei.Ein Auge warf Lorenz dabei auf die massiv verschärften Bestimmungen bei Wasser und Abwasser. Riesige Investitionen stehen nach seinen Worten hier ins Haus. Beim Breitbandausbau brachte der Rathauschef seine Freude zum Ausdruck, dass dieser nach seinem Amtsantritt wieder ins Rollen gebracht werden und noch eine Förderung von knapp 800 000 Euro gesichert werden konnte.Die Arbeit des Kreistages und den 82 Millionen schweren Haushalt mit kräftigen Investitionen des Landkreises beleuchtete Bernhard Söllner. Trotz eines gesunkenen Hebesatzes bei der Kreisumlage überweisen die 26 Kommunen einen Rekordbetrag von über 32 Millionen Euro, erklärte der Kreisrat. 740 439 Euro trage Immenreuth bei. Die Schulden des Landkreises sanken seit 2009 um 8,7 Millionen Euro. Die Stabilisierungshilfen hätten dazu mit beigetragen.Einen großen Rückstand im Bauunterhalt sah Söllner bei der Realschule in Kemnath. Die CSU-Fraktion habe deshalb beantragt, dafür keine Gelder mehr zu verwenden. Im Gegenzug sollte die Schule einer Generalsanierung mit einer staatlichen Förderung unterzogen werden. Als jüngsten Erfolg wertete er die mit Bürgermeister Lorenz mit dem Landkreis erreichte Mietpreisoptimierung der Förderschule und die Ansiedlung eines Bildungskoordinators für den westlichen Landkreis im Rathaus.