Politik Immenreuth

09.05.2017

18

0 09.05.201718

Lothar Porst bleibt Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes. Allerdings muss er in den nächsten beiden Jahren ohne die Unterstützung von Maria Frauenholz auskommen.

Hohe Verschuldung

Personalausgaben des Kreises "auffallend hoch" Laut Kreisrat Bernhard Söllner erhält die Landkreisverwaltung dieses Jahr 32 Millionen an Euro an Kreisumlage von ihren Kommunen, davon kommen rund 740.000 Euro aus Immenreuth. Kritisch sah er die Personalausgaben, die für einen der kleinsten Landkreise in Bayern auffallend hoch seien. Beim gewünschten Raumkonzept des Landratsamtes werde sich die CSU-Fraktion mit einbringen und dieses hinterfragen. Große Baumaßnahmen stehen bei der Realschule in Kemnath sowie bei der Berufsschule in Wiesau an. Aufgrund der sehr hohen Steuereinnahmen und den Stabilisierungshilfen konnte die Verschuldung des Landkreises auf mittlerweile 18 Millionen Euro gesenkt werden.



Landtagsabgeordneter Tobias Reiß ging auf das Thema doppelte Staatsbürgerschaft ein. Er fragte, ob diese für beispielsweise Türken, die mittlerweile in der dritten Generation hier leben, weiterhin gelten soll. Angesichts der hohen Zahl an Flüchtlingen, die Deutschland aufgenommen habe, bedauerte er, dass man Solidarität hierzu in Europa nicht erzwingen kann.



Zur Familienpolitik teilte der Redner mit, dass trotz anfänglicher Kritik mittlerweile Dreiviertel der Eltern Betreuungsgeld beantragt haben. Zwar gingen bei der Stabilisierungshilfe über die Hälfte der Gelder jährlich nach Oberfranken und in die nördliche Oberpfalz, Kommunen wie sein Heimatort Brand oder Immenreuth seien aber unter anderem aufgrund der hohen Steuerkraft immer leer ausgegangen. (mez)

(mez) Die bisherige Stellvertreterin hatte in der Jahreshauptversammlung im Sportheim auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Diesen Posten bekleidet nun Bernhard Söllner. Schriftführer ist wieder Josef Hecht. Ihn vertritt Bernhard Schmid. Die Kasse bleibt in den Händen von Roman Melzner, wobei ihn Petra Höhne entlasten wird. Als weitere Beisitzer fungieren Christa Dötterl, Maria und Johannes Frauenholz, Heinz Lorenz, Gerhard Krockauer, Albert und Matthias Melzner, Josef Prechtl und Heinrich Thurn. Den Vorstand ergänzt JU-Vorsitzender Andreas Popp. Kassenprüfer sind weiterhin Willi König und Martin Doleschal.In seinem Rechenschaftsbericht ging Porst auf rund ein Dutzend Termine für die aktuell 95 Mitglieder im Vorjahr ein. Hier nannte er unter anderem die Kreisvertreterversammlung im Juni, Teilnahme am 70. Jubiläum des Kreisverbandes und am Frühschoppen auf dem Kemnather Wiesenfest und den Preisschafkopf im Sportheim statt. Porst dankte dafür allen Helfern und Spendern. Ebenso standen eine Kreisvorstandssitzungen in Waldershof und Fuchsmühl, Bürgergespräche in Plößberg und Ahornberg, Winterwanderung nach Ahornberg mit Ehrung treuer Mitglieder sowie Ausflugsfahrt nach Berlin mit dem Neustädter Männergesangverein im Programm. Die Informationsbroschüre "Schwarz auf Weiß" versorgte die Bevölkerung wieder mit Berichten rund um die Gemeinde. Die steuerliche Absetzbarkeit von Anliegerbeiträgen, auf die der Ortsverband vor einem Jahr hinwies, sei wieder gestrichen, bedauerte der gelernte Finanzbeamte.Schatzmeister Roman Melzner sprach von soliden Kassenverhältnissen. Das bestätigte Willi König, der mit Martin Doleschal die Kasse geprüft hatte. Eine Gedenkminute galt Erwin Dötterl. Bürgermeister Heinz Lorenz ging auf die Abwasserproblematik ein, da aufgrund eines möglichen einhundertjährigen Hochwassers die Behörden neue Rückhaltebecken einfordern. Ebenso streifte er die rechtlichen Anforderungen für die sechs Punreuther und eine Ahornberger Quelle. Das Gülleausbringungsverbot für Flächen im Wasserschutzgebiet werde Immenreuth ebenso betreffen. Weitere Themen waren auf das Baugebiet Steinäcker, Flächennutzungsplan, Ausbau der Breitbandversorgung, die geplanten Maßnahme am Friedhof sowie die Baumaßnahmen am Mühlweg, am Kindergarten und der dort befindlichen Brücke im Zuge der Dorferneuerung.Der Bauhof wurde asphaltiert und der Maschinenpark erneuert. Die Haushaltslage der Gemeinde bezeichnete Lorenz als sehr angespannt. Die Pro-Kopf-Verschuldung liege bei rund 2100 Euro. Bei Kommunen mit einer vergleichbaren Größe liege diese bei nur rund 600 Euro. Ziel der derzeitigen Haushaltsberatungen sei, den Etat ohne Neuverschuldung beschließen zu können. Vor allem dem Helferkreis dankte der Rathauschef für die Betreuung der derzeit 24 Flüchtlinge in der Familienferientätte.