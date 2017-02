Sport Immenreuth

2016 war ein rabenschwarzes Jahr für die Fußballer im SVI-Lager. Nach zwei Jahrzehnten der Kreisklassenzugehörigkeit musste die "Erste" in die A-Klasse absteigen. Abteilungsleiter Florian Stelzl sprach daher in der Jahreshauptversammlung Tacheles.

Für ihn kam diese Entwicklung nicht überraschend, sondern war ein schleichender Prozess. "Irgendwie und sowieso" werde die Klasse schon gehalten, sei damals die Meinung gewesen. Mangelnde Trainingsbeteiligung besiegelte im Endeffekt den Abstieg.Eine Mitschuld gab der Redner auch der versäumten Jugendarbeit bei den Jahrgängen der 1990er Jahre. Spieler, die jetzt Anfang 20 wären, fehlten. Hoffnung setzt Stelzl in die momentane gut funktionierende Nachwuchsbetreuung. Wenn der Verein hier die richtigen Weichen stelle, dann könnte es wieder Hoffnung auf bessere Fußballzeiten geben, gerade rechtzeitig zum 90. Jubiläum im kommenden Jahr.In der Zwischenzeit versuchten die Verantwortlichen um Stelzl für die laufende Spielzeit, wieder eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. Trotz Abstiegs gab es wenige Abgänge. Mit dem Wechsel von Markus Bayerl, Andreas Berger und Markus Porst und der Rückkehr von Felix Weber und Julian Heindl zum Kader wurde der Wiederaufstieg angestrebt.Doch momentan findet sich der SVI auf Platz fünf wieder. Es ist damit zurechnen, dass die Mannschaft auch in der nächsten Saison in der A-Klasse spielen muss. Die "Zweite" belegt derzeit einen enttäuschenden 13. Platz. Die Vorsaison hatte auf Platz sieben abgeschlossen.Stelzl bedankte sich bei den Altherrenspielern, die den Kader unterstützen, wenn Not am Mann sei.