Vermischtes Immenreuth

08.05.2017

(bkr) Ein paar Buchstaben in einem mehrseitigen Kaufvertrag können, werden sie übersehen oder nicht beachtet, Unangenehmes mit sich bringen. Im Baugebiet Steinäcker sollte eigentlich schon die Erschließung des zweiten Bauabschnittes laufen. Die Baustelle ist zwar eingerichtet, die Maschinen stehen aber still. Ursache ist, dass auf dem von der Gemeinde erworbenen Grundstück noch ein Pachtvertrag lastet. Im Kaufvertrag hatte sich der Verkäufer verpflichtet, die veräußerte Fläche von Belastungen wie bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse zu befreien. Von dem existierenden Pachtvertrag erfuhr die Kommune aber erst bei der Einrichtung der Baustelle. Laut Bürgermeister Heinz Lorenz ist man in Verhandlungen mit dem Pächter bemüht, eine einvernehmliche Lösung zu finden, damit die Baumaßnahme begonnen und wie geplant abgeschlossen werden kann. Bild: bkr